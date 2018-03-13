Возможности Red Hat Virtualization теперь доступны в средах SAP HANA

Red Hat объявила об успешной сертификации Red Hat Virtualization для работы с SAP HANA, ведущей платформой разработки и развертывания приложений, выполняющихся в памяти СУБД и системах обработки больших данных. Предлагая операционную систему (Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA) и гипервизор, сертифицированные для сред SAP HANA, Red Hat помогает обеспечить уровень открытой стандартизации в организациях, заинтересованных в широком выборе решений по виртуализации, повышении операционной эффективности и снижении расходов на центры обработки данных за счет использования технологий с открытым кодом.

Гибкое и масштабируемое решение Red Hat Virtualization, построенное на основе технологии Kernel-based Virtual Machine (KVM), предлагает простую в использовании и хорошо защищенную открытую платформу. Платформа позволяет организовать эксплуатацию разнообразных рабочих нагрузок, таких как обработка и аналитика больших данных, без существенной модернизации ИТ-инфраструктуры и применения специализированного оборудования.

Обеспечивая поддержку SAP HANA, Red Hat Virtualization помогает снизить ИТ-затраты за счет консолидации физического оборудования без ущерба для функциональности систем. Кроме того, Red Hat Virtualization создает задел для внедрения инновационных технологий, таких как Linux-контейнеры и облачные вычисления, и легко интегрируется с уже имеющимися ИТ-системами предприятий.

Формируя основу для внедрения технологий Red Hat нового поколения, Red Hat Virtualization позволяет провести стандартизацию сред SAP HANA на основе портфеля решений Red Hat, повышая гибкость работы с большими данными и расширяя возможности масштабирования при решении экстремальных по размеру задач.

Поддержка Red Hat Virtualization для рабочих нагрузок SAP HANA уже доступна.

Гуннар Хеллексон (Gunnar Hellekson), старший директор Red Hat по платформам, отметил: «Red Hat стремится предоставить заказчику выбор на всех уровнях технологического стека, от базовых технологий, таких как операционные системы и гипервизоры, до новаторских решений на основе Linux-контейнеров и OpenStack. Red Hat Virtualization for SAP HANA в очередной раз подтверждает этот тезис, предлагая масштабируемую, гибкую и открытую платформу, позволяющую выполнять обработку больших данных и соответствующие приложения без использования проприетарного ПО и специализированного оборудования».

Кристоф Тис (Christoph Theis), глава отделения SAP Finanz Informatik Technologie Services, сказал: «Чтобы обеспечить абсолютную надежность и высокую производительность критически важных транзакций, столь необходимую нашим заказчикам из финансового сектора и страхового бизнеса, нам нужна надежная платформа виртуализации. Выбор Red Hat Virtualization позволяет нам предоставлять высокопроизводительные облачные решения SAP HANA, соответствующие требованиям наших заказчиков, и делать это экономически эффективно».