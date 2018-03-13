«Техносерв» оптимизировал корпоративный документооборот с помощью универсальной платформы Abbyy FlexiCapture

«Техносерв», российский системный интегратор, оптимизировал обработку данных первичной финансовой документации с помощью Abbyy FlexiCapture – универсальной платформы для интеллектуальной обработки данных.

Платформа обрабатывает более 360 тыс. страниц документации в год. Благодаря новому решению, сотрудники финансово-экономической дирекции имеют возможность без обращения к архиву бумажных документов, быстро собирать данные обо всех интересующих операциях. Это позволяет существенно экономить время на подготовку отчетности и формирование управленческих отчетов и справок.

Специалисты «Техносерва» совместно с Abbyy внедрили в компании решение на основе платформы Abbyy FlexiCapture, настроили автоматическую проверку документов и импорт данных в систему управления контентом на платформе Alfresco, а также интегрировали решение с корпоративной учетной системой SAP ERP.

Сотрудник сканирует комплект документов и отправляет их на распознавание в систему Abbyy FlexiCapture. Система автоматически определяет тип документа – например, грузовая таможенная декларация (ГТД), счет-фактура, ТОРГ12, универсальный передаточный документ, а также выделяет из документов ключевые атрибуты. Затем система идентифицирует отсканированные документы. Для этого ключевые атрибуты документа сопоставляются с информацией в учетной системе SAP ERP. Это такие параметры, как номер ГТД, ИНН и КПП поставщика, дата поступления и пр. После этого система автоматически отправляет отсканированные документы вместе с их метаданными в систему управления контентом Alfresco и создает ссылки на них в соответствующих объектах учетной системы SAP ERP.

В результате автоматизации пользователи финансово-экономической дирекции могут легко найти любой документ в электронном архиве и учетной системе по ключевым атрибутам. Обработка документов, проверка корректности, согласование и передача данных в электронный архив проходят в единой системе, что снижает вероятность потери документов и ошибок при вводе данных.