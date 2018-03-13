Состоялся релиз приложения golamago, предлагающего доставку продуктов питания

На рынок доставки продуктов питания и товаров вышел новый игрок – приложение golamago. Сервис обещает быструю доставку, а также приложение с интуитивно понятным интерфейсом и удобной оплатой.

Сервис позволяет заказывать продукты и другие товары онлайн из сетевых магазинов - на данный момент это «Метро» и «Лента», с которыми подписаны федеральные контракты, позволяющие работать с их гипермаркетами по всей России. В планах компании расширение - за счет увеличения количества продуктовых сетей-партнеров, а также включение в их число аптек - это станет возможным после подписания закона, разрешающего доставку лекарств

«Мы собрали все лучшие идеи в области доставки еды и продуктов и создали решение, которое позволяет полностью закрыть вопрос о пустом холодильнике. Наша модель очень гибкая и позволяет легко балансировать между спросом на доставку и ресурсными возможностями. golamago соединяет магазины, специалистов по доставке и потребителя – и каждому предоставляет свои плюсы. К тому же, это легко масштабируемое решение. Архитектурно и на уровне организации бизнес-процессов у нас заложены все имеющиеся модели по которым работают подобные сервисы во всем мире - но наше ключевое отличие в том, что мы можем быстро комбинировать из них новые, до сих пор не внедренные в рынок сценарии, быстро реагируя на проблемы или наоборот на спрос рынка. В перспективе мы хотим создать лучшее решение для срочной, качественной и недорогой доставки продуктов питания», – сказал сооснователь Андрей Толмачев.

Сервис golamago снимает опасения потенциальных клиентов, которые есть у покупателей при заказе продуктов онлайн. Заказ привозится в точно обозначенное время, выбранное клиентом. Не нужно ждать курьера в течение временного интервала. Минимальный чек отсутствует, а заказ доставляется от любой суммы. Стоимость доставки фиксирована и составляет 290 руб. Однако в дальнейшем будет внедрена система динамического ценообразования, благодаря чему стоимость доставки для клиента будет начинаться от 99 рублей. Такой выгодной для конечного потребителя цены получается добиться за счет гибридной модели логистики и возможностей технической платформы golamago: используются как собственные курьеры, так и аутсорсинговые компании, а приложение предлагает клиенту ближайшие к нему магазины и назначает на выполнение заказа ближайшего курьера. За счет этого получается сократить время и стоимость доставки до минимальных значений. Цена товаров и продуктов равна их цене в магазине. Сервис зарабатывает на доставке и скидке от магазинов. Приложение сводит к минимуму необходимость общаться с персоналом. Все взаимодействие происходит через приложение. Если каких-то товаров не окажется в нужном количестве, сотрудник сервиса напишет клиенту в чат, чтобы оперативно решить вопрос замены. Затем все товары упакуют в отдельные коробки, а продукты, которые необходимо хранить при низкой температуре, в сумки-холодильники.



«Современные технологии позволяют сделать удобной и легкой нашу повседневную жизнь - от вызова такси до покупки продуктов. Мы создали сервис, который позволит сэкономить массу времени и денег: при помощи golamago можно будет купить все что нужно, буквально несколькими нажатиями кнопки на смартфоне по дороге с работы - и получить готовый заказ практически по возвращении домой. Не нужно тратить время в пробках или в очередях к кассам, не нужно перебирать продукты, сверяя сроки годности, - мы сделаем это все за вас. Надеюсь, что golamago станет для миллионов москвичей удобной и полезной привычкой», - сказал сооснователь проекта Евгений Львов.

Официальная дата старта проекта - 13 марта 2018 г.