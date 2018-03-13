«МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ

«МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, предоставил возможность печатать чеки по требованиям 54-ФЗ без вложений в покупку ПО.

С 1 июля 2018 года применять новую кассовую технику должны индивидуальные предприниматели и организации с наемными сотрудниками, работающие на ЕНВД и патенте, если они торгуют в розницу или оказывают услуги по предоставлению общественного питания. 54-ФЗ предполагает переход на онлайн-кассы, а также предъявляет определенные требования к кассовым чекам и их реквизитам.

Бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ с возможностью пользоваться единым справочником товаров из облака и подключать все самые распространенные модели фискальных регистраторов — это то, что необходимо начинающим предпринимателям для соблюдения действующего законодательства. «МойСклад» выпустил такое решение и предоставляет его своим новым пользователям по модели «фримиум».

После регистрации в основном кассовом приложении «МоегоСклада» пользователь подключается к тарифу «Только касса» и может автоматизировать одну точку продаж, управлять номенклатурой товаров и ценами, оформлять чеки в соответствии с 54-ФЗ.

Аскар Рахимбердиев, генеральный директор и сооснователь облачного сервиса для управления торговлей «МойСклад», отметил: «Малый бизнес поставлен в условия, когда необходимо многое менять в работе. Это требует заметных для микробизнеса вложений. Предусмотренный налоговый вычет за онлайн-кассу может покрыть лишь затраты на базовую кассовую технику, для работы с которой необходимо также кассовое ПО. Мы рады предложить полностью бесплатное и при этом функциональное решение. Важно, что наш новый тариф «Только касса» включает подключение к облаку и полноценную круглосуточную техническую поддержку для пользователей».

Облачный сервис «МойСклад» включает бэк-офис для учета товара и кассовое ПО. Напомним, что в 2014 году сервис ввел бесплатный тариф, предназначенный автоматизации учета в небольших магазинах и одного пользователя.

На днях «МойСклад» запустил новый тариф «Только касса» специально для предпринимателей «второй волны»: малых бизнесов, которые должны начать применять онлайн-кассы в 2018 году.

Новый тариф «МоегоСклада» предназначен только для новых пользователей сервиса. Он добавлен в линейку существующих тарифов — для действующих клиентов компании никаких изменений не произойдет.