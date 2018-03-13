«Ланит-Интеграция» представила оборудование для профильных школьных классов

«Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит») оснастила демонстрационные профильные классы на выставке «Контрактная система Москвы. Итоги 2017 года», организованной Департаментом по конкурентной политике Москвы 5 марта 2018 года на площадке «Цифрового делового пространства». На выставке свои программные решения и оборудование представили производители, которые в минувшем году участвовали в тендерах различных столичных департаментов.

Компания «Ланит-Интеграция» на основе государственных контрактов, выигранных в ходе открытых конкурсов, занимается техническим оснащением специализированных классов в московских школах. Оснащение школ высокотехнологичным оборудованием и необходимым для его работы программным обеспечением – это проект Департамента образования Москвы, направленный на развитие системы предпрофессионального образования. С его помощью старшеклассники смогут выбрать будущую специальность и вуз.

В 2017 году специалисты «Ланит-Интеграция» оборудовали более 50 инженерных классов. По результатам двух конкурсов, в 2018 году компания оснастит еще более 100 классов для профориентации будущих инженеров. Кроме того, «ЛАНИТ-Интеграция» выиграла тендер на поставку первых в Москве 59 классов астрономии.

Помимо инженерного класса и кабинета астрономии Департамент образования Москвы с помощью «Ланит-Интеграцим» показал возможности медицинского класса, естественно-научной лаборатории и класса для занятий по робототехнике.

Андрей Лосевской, руководитель сектора компании «Ланит-Интеграция», отметил: «Для оснащения каждого профессионального класса мы поставляем порядка двухсот позиций оборудования. Так, будущие инженеры должны освоить комплексы для 3D-моделирования и изучения структуры материалов, нанотехнологические комплексы, научиться пользоваться геодезическими приборами, работать в цифровых лабораториях и т. д. Приятно, что часть комплектующих производится в нашей столице. Например, 3D-принтеры изготавливают на территории технополиса "Москва"».