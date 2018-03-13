«Корус Консалтинг» подвела итоги работы с Комитетом по информатизации Санкт-Петербурга

ГК «Корус Консалтинг» объявила о том, что в 2017 году специалисты компании выполнили ряд комплексных проектов по поддержке и модернизации ИТ-инфраструктуры объектов, подведомственных Комитету по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

В прошедшему году эксперты системного интегратора создали структурированную кабельную сеть в здании администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, модернизировали СКС, осуществили перенос серверного оборудования в петербургских участках мировых судей и выполнили работы по модернизации СКС в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Городская реклама и информация».

В рамках проекта по ежегодной модернизации оборудования специалисты «Корус Консалтинг» осуществили поставку ИТ-оборудования и комплексных систем обеспечения безопасности во всех подразделениях МФЦ Санкт-Петербурга. Созданная система включает в себя системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и речевого оповещения.

Дополнительно во всех 60 МФЦ Северной Столицы были обновлены устаревшие элементы серверной инфраструктуры, СХД и оборудование Аргус-Спектр, DELL, Western Digital, Парсек и Verient.

«Для нас проекты по созданию и модернизации инженерной инфраструктуры являются важным направлением деятельности, и 2017 год показал уверенный рост количества заказчиков в этом сегменте. Для Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга мы стремимся стать надежным поставщиком услуг, который поможет органам муниципальной власти эффективно работать с гражданами, понимая, что эту работу поддержит надежная ИТ-инфраструктура,» — сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».