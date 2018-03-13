«Инфосистемы Джет» открывает представительство в Узбекистане

«Инфосистемы Джет», один из крупнейших российских системных интеграторов, открывает в Ташкенте свое официальное представительство с возможностью ведения коммерческой деятельности — Jet Infosystems Central Asia. Теперь заказчикам из Узбекистана доступен полный спектр услуг и компетенций интегратора, авторизованного ведущими мировыми производителями в сфере построения и поддержки ИТ-систем различной сложности, а также в области ИТ-консалтинга.

Более 25 лет «Инфосистемы Джет» работает на ИТ-рынке, являясь одним из крупнейших российских интеграторов. Компания специализируется на комплексных ИТ-решениях и услугах, включающих построение ЦОД (центр обработки данных), вычислительных и программных комплексов корпоративного уровня (в том числе специализированных телеком-решений, систем на базе искусственного интеллекта), проектирование и построение сетевой инфраструктуры, мультимедиа-платформ, систем информационной безопасности (ИБ), а также техническую поддержку, аутсорсинг и консалтинг в сфере ИТ и ИБ.

С 2006 года компания начала оказывать ИТ-услуги в Узбекистане и за это время реализовала ряд масштабных ИТ-проектов для крупных организаций республики. В 2018 году количество заявок на самые разные виды ИТ-услуг со стороны локальных заказчиков выросло более чем в 8 раз, в связи с чем было принято решение открыть официальное представительство интегратора — Jet Infosystems Central Asia.

«Расширение географии присутствия в точках роста — часть стратегии развития «Инфосистемы Джет». В этом году первым и логичным шагом в данном направлении стало открытие официального представительства компании в Узбекистане, — отметил Андрей Самойлов, заместитель генерального директора компании, акционер «Инфосистемы Джет». — В целом республика демонстрирует активный интерес к инновационным технологиям и новейшим ИТ-решениям, а государственная политика в области ИТ открывает значительный потенциал роста различных отраслей экономики. Уверен, что накопленный за более чем 25-летнюю историю опыт компании, а также экспертиза наших ИТ-специалистов сможет помочь успешно решать самые сложные технологические задачи и будет способствовать цифровой трансформации Узбекистана».

На сегодняшний день интегратор располагает 13 офисами и представительствами на территории РФ и СНГ. Компания является официальным поставщиком решений таких производителей, как Oracle, SAP, IBM, VMware, Hitachi, HP, Dell EMC и многих других. С 1991 года «Инфосистемы Джет» внедряет инновационные технологии крупнейшим компаниям, способствуя развитию и совершенствованию их бизнеса. За это время заказчиками интегратора стали более 500 предприятий и организаций России и стран СНГ. В их числе: «ВымпелКом» (аутсорсинг обслуживания ИТ-инфраструктуры), Тинькофф Мобайл (построение ядра сети MVNO — Mobile Virtual Network Operator), Почта-Банк (комплексный ИТ-аутсорсинг), Группа ВТБ (построение дата-центров и инфраструктуры виртуальных рабочих мест), НСПК (построение ИТ-инфраструктуры и системы клиринга для платежной системы «Мир»), «М.Видео» (ИТ-аутсорсинг, Machine Learning для интернет-магазина), «Рив Гош» (автоматизация программы лояльности и маркетинга), «Детский мир» (перевод и обслуживание систем SAP в виртуальном ЦОД), Группа «Черкизово» (модернизация комплекса кабельных систем и построение отказоустойчивой сети Wi-Fi), ЛИКАРД (построение ИТ-инфраструктуры, автоматизация программы лояльности, ИТ-аутсорсинг), Домодедово (построение Wi-Fi сети) и другие.