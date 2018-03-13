Digma презентовала линейку планшетов с экранами 2,5D и 3D по доступной цене

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, презентует полную линейку планшетов с экранами 2,5D и 3D. Преимущества нового модельного ряда планшетов Digma – премиальный внешний вид и бюджетная цена.

При разработке линейки планшетов ТМ Digma особое внимание уделила дизайну. Основной отличительной особенностью новой серии планшетов Digma с экранами 2,5D и 3D являются плавные края граней устройств. Торговая марка Digma, одна из первых на российском рынке, применила технологию 2,5D и 3D для планшетов.

В новом модельном ряде планшетов Digma представлены две серии – OPTIMA и PLANE. Планшеты OPTIMA "N" оснащены 7, 8, 10,1 дюймовыми дисплеями. Экраны планшетов серии OPTIMA "N" выполнены по технологии 2,5D, отличающиеся закругленными гранями. Стекло 2,5D делает дисплей визуально объемнее, а очертания корпуса – округлыми. Планшеты выполнены в пластиковом корпусе. Во всех моделях разъемы для SIM-карты, памяти и наушников расположены сверху.

Модельный ряд PLANE "N" представлен 7, 8, 10,1 дюймами. Все устройства данной серии имеют 3D экран и металлический корпус. Планшеты от ТМ Digma серии PLANE "N" отличаются изогнутыми формами. А благодаря технологии 3D стекло плавно повторяет формы корпуса.

Всего в линейке представлено более 30 вариантов моделей планшетов, отличающихся как техническими характеристиками, так и цветовой палитрой. Все устройства выполнены в нескольких цветах: черный, белый, золотой, серый, разноцветный и зеленый.

Стоимость новой линейки планшетов составляет от 3,99 до 6,99 тыс. руб., в зависимости от размера и серии.