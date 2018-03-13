Более 280 новых экспонатов стали доступны в обновленной версии приложения дополненной реальности Artefact

Более 280 экспонатов Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков стали доступны в обновленном приложении дополненной реальности Artefact. Посетители музея могут теперь превратить свое мобильное устройство в интерактивный гид и узнать об интересных фактах и важных деталях в произведениях Поля Гогена, Пабло Пикассо, Клода Моне, Анри Матисса и других художников, чьи работы представлены в экспозиции Галереи. Приложение представляет новые возможности цифровой коммуникации между зрителем и произведением искусства.

ГМИИ им. А.С. Пушкина старается следовать новым трендам в области инновационных технологий и максимально использовать последние научные достижения в своей экспозиционной деятельности. Особое внимание музей уделяет технологиям дополненной реальности и компьютерного зрения. Сегодня более 80% экспонатов Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков представлены в мобильном приложении Artefact. Платформа дополненной реальности, разработанная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и проекта «Культура.РФ», позволяет аудитории получить новый опыт взаимодействия с произведениями искусства, а музею предоставляет возможность самостоятельно создавать выставки в формате AR (augmented reality). Чтобы узнать подробности об истории создания картины, рассмотреть ее в деталях, а также увидеть, как проходили этапы реставрации достаточно навести на экспонат камеру смартфона — и Artefact проведет для каждого пользователя индивидуальную мини-экскурсию. Все материалы об экспонатах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, доступные в приложении, подготовлены научными сотрудниками музея.

В обновленном приложении Artefact появились новые возможности. Теперь пользователям доступны аудиогиды, причем свою работу они начинают сразу, стоит только навести смартфон на экспонат, без каких-либо дополнительных действий со стороны посетителя. Новые элементы дополненной реальности – это «точки интереса», которые появляются поверх произведения искусства и позволяют еще интереснее рассказать об экспонате. «Точка-цитата» покажет в дополненной реальности слова автора или критика, а «точка-картинка» расскажет, как выглядел выделенный объект на других картинах или на эскизах к шедевру. Приложение научилось распознавать объемные экспонаты и стало доступно иностранным посетителям. Теперь музеи могут размещать контент на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском и японском языках.

«Платформа Artefact создана не только для профессионалов, но и для всех посетителей музея. Это такой индивидуальный цифровой гид, благодаря которому, наведя телефон на любой из экспонатов, вы получаете подробный интересный рассказ о деталях, сюжете и истории работы. К проекту уже подключилось более 90 музеев и организаций. Сегодня на платформе адаптировано более 50 выставок, и еще 50 находятся на стадии разработки», – отметил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский

«В новой версии приложения учтены все особенности представления музейных экспонатов в дополненной реальности, стало доступно еще больше интерактивных элементов, приложение распознает объемные предметы, появились аудиогиды на нескольких языках. Мы уверены, что вслед за ведущими российскими музеями учреждения культуры начнут использовать эту технологию, мы же постарались сделать платформу Artefact доступной и удобной», – сказал советник министра культуры, куратор проекта Artefact Вадим Ваньков

«Сегодня многие люди легче воспринимают информацию, если она поддерживается их мобильными устройствами. Мы стараемся использовать все технические достижения, связанные с проекционным, мультимедийным и любым другим оборудованием, в залах музея, делая это максимально деликатно. Наша задача состоит в том, чтобы по возможности легко и доступно передавать посетителю ту информацию, которую мы хотим, чтобы он узнал. В случае с приложением Artefact он получает дополнительную информацию прямо на свое мобильное устройство. Создание безбарьерной информационной среды в музее — это наш вклад в цифровую трансформацию мира, которая происходит сегодня», – сказал заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям Владимир Определенов.