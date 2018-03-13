Более 1,5 млн граждан РФ выбрали участок для голосования на выборах Президента через ЕПГУ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о завершении работы сервиса «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации», который был запущен на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке. Всего с использованием портала госуслуг было подано 1,55 млн заявлений.

В феврале и марте 2018 года услуга по выбору участка для голосования вошла в список наиболее популярных сервисов Единого портала госуслуг. Воспользоваться услугой могли пользователи ЕПГУ с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет, а также те, кто не подавал заявление ранее. Такое заявление можно было подать только один раз в период проведения выборной кампании.