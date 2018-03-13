Atos обеспечит «Фортум» комплексным сопровождением ИС SAP

Atos объявила о продолжении сотрудничества с «Фортум» — российским дивизионом Fortum, ведущей компанией в сфере экологически чистой энергетики. Новый контракт рассчитан на период с 2018 года по 2021 год.

Согласно документу, Atos предоставит «Фортум» услуги по комплексному сопровождению информационной системы SAP. Ранее, с февраля 2015 года по январь 2018 года, Atos уже поддерживал систему SAP для нужд «Фортум» в России. Кроме того, были реализованы проекты по модернизации системы SAP. Особенностью сотрудничества стало значительное усиление собственной ИТ-команды «Фортум».

«Мы рады заключить новое соглашение с компанией «Фортум», которая активно развивает возобновляемые источники энергии, реализуя проекты в области солнечной и ветряной энергетики на территории России. Мы уверены, что благодаря передовым комплексным решениям Atos, а также успешной командной работе «Фортум» сможет еще эффективнее вести свой социально ответственный бизнес», — отметил Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, СНГ и странах Прибалтики.

Atos поддерживает широкую линейку приложений для Fortum в России, странах Северной Европы и Прибалтики, а также Польше. Будучи партнером SAP более 30-ти лет, Atos успешно внедрил более 6200 решений SAP в различных отраслях. Atos из года в год подтверждает статус надежного поставщика услуг для своих клиентов по всему миру и проходит аудит партнерского центра экспертизы SAP.