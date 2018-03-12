Zyxel начал российские продажи недорогих смарт-коммутаторов для СМБ

Zyxel Communications расширила российскую линейку гигабитных смарт-коммутаторов для среднего и малого бизнеса. В дополнении к пользующимся спросом коммутаторам с функцией Power over Ethernet (PoE), компания представляет аналогичные модели, но без PoE и по привлекательной цене. Серия Zyxel GS1200 подойдет если требуется подключить к локальной сети IP-телефоны, IP-камеры, беспроводные точки доступа и др. устройства, а коммутаторы корпоративного класса не по карману.

Смарт-коммутаторы GS1200 – это интуитивное управление с набором функций, достаточным для полного удовлетворения нужд малого и среднего предприятия. Для запуска сети на основе коммутаторов Zyxel серии GS1200 не требуются глубокие IT знания. Устройства поставляются с удобным «мастером» настройки с web-интерфейсом, который дает пошаговые инструкции по конфигурированию и управлению. К другим преимуществам GS1200 следует отнести компактные размеры, бесшумность работы, различные варианты размещения (на столе, на стене и т.п.) и поддержку всех необходимых технологий.

Модели GS1200-5HP и GS1200-8HP, уже зарекомендовавшие себя на рынке, располагают портами Power over Ethernet, что позволяет запитивыть подключаемые устройства прямо по витой паре без необходимости вести отдельный силовой кабель. Это сокращает расходы и количество проводов в офисе. Применение в коммутаторе PoE обеспечивает подачу 30 Ватт на один порт, что достаточно для обеспечения питания большинства PoE-устройств, которые могут использоваться в небольшом офисе.

Опыт эксплуатации показал, что не всем заказчикам требуется опция PoE, поэтому Zyxel разработала модели GS1200-5 и GS1200-8, которые поставляются без PoE портов, обладают более компактными размерами и значительно сниженной ценой. Все остальные характеристики новинок аналогичны предыдущим и преследуют главную цель - легкое управление сетью компании.

Коммутаторы серии GS1200 снабжены графическим web-интерфейсом, который поможет пользователю полностью настроить всю локальную сеть компании несколькими щелчками мыши. Поддержка функционала VLAN и QoS позволяет разделить сеть на несколько небольших виртуальных сетей либо назначить наиболее важным приложениям повышенный приоритет при распределении пропускной способности чтобы гарантировать их безопасность и высокую производительность.

GS1200 соответствует стандартам Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) и автоматически переходит в режим пониженного энергопотребления, когда в сети нет трафика.

Zyxel предлагает полный портфель управляемых коммутаторов, смарт-коммутаторов и коммутаторов с web-управлением, которые подойдут компании любого масштаба.