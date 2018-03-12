Waveaccess внедрила решение по интеграции CRM и IP-АТС в образовательной компании Maximum

Waveaccess, компания занимающаяся разработкой, кастомизацией и интеграцией CRM-систем, внедрила решение, которое позволило настроить интеграцию Microsoft Dynamics CRM с Asterisk по заказу образовательной компании Maximum.

Анализ деятельности колл-центра Maximum выявил несколько слабых сторон: менеджеры продолжали готовить многочисленные отчеты вручную, заполняя разрозненные файлы; малоэффективные процессы фиксации информации приводили к ее хаотичной оценке; у руководства компании отсутствовала возможность полноценно анализировать результаты работы специалистов, отслеживать нагрузку на колл-центр и оценивать эффективность взаимодействия с клиентами.

Maximum требовалось создать единое информационное пространство, в котором все процессы коммуникаций с клиентами и партнерами были бы предельно прозрачны, а рутинные операции — сведены к минимуму.

Задачу решила функциональность CRM-системы: специалисты могут совершать звонок из CRM в один клик (Click-to-Call); система поднимает карточку существующего в CRM клиента по входящему номеру — пользователи получают полную информацию о звонящем прямо в интерфейсе CRM; если номер не известен, система автоматически запускает процесс по созданию карточки нового клиента; в системе сохраняется полная история звонка: входящий/исходящий вызов, дата и длительность разговора, ссылка на аудиозапись.

Maximum получила возможность автоматически фиксировать информацию о звонках и эффективно управлять ее обработкой. Автоматизация процессов позволила сократить рутинные операции при обслуживании входящих и исходящих вызовов и разгрузить специалистов колл-центра от лишних действий.

«Мы давно интегрировали философию CRM в наши бизнес-процессы, а внедренный коннектор Waveaccess стал последним недостающим элементом в этой структуре. Реализованный проект помогает нашему колл-центру еще эффективнее справляться с растущим потоком заявок без ущерба качеству коммуникаций. С момента включения решения Waveaccess мы наблюдаем существенный рост уровня удовлетворенности клиентов и положительную динамику в конверсии заявок с нашего сайта», — отметил CPO компании Maximum Тигран Басеян.

«Практика показывает: чтобы получить максимальный эффект от использования CRM, важно помнить о необходимости интегрировать систему с уже существующими бизнес-приложениями и сервисами компании. Это помогает получить полноценное решение, в котором коммуникации с клиентами эффективно внедрены в ключевые бизнес-процессы организации. Одно из основных преимуществ нашего решения по интеграции CRM с АТС — мягкая итеративная установка, которая позволяет не отрывать сотрудников от выполнения своих обязанностей. Коннектор внедряется в среднем в течение 5 рабочих дней, длительность может меняться в зависимости от типа телефонии и нюансов пользовательского процесса в CRM-системе. Коннектор применим как к Microsoft Dynamics 365 (Online), так и Microsoft Dynamics 365 (On-Premises), подходит для бизнеса любого размера», — отметил технический директор Waveaccess Илья Фейгин.