Вышла новая версия Neoflex Reporting Big Data Edition

Neoflex, поставщик услуг по проектированию и разработке программного обеспечения, а также внедрению и эксплуатации сложных информационных систем, выпустил новую версию Neoflex Reporting Big Data Edition, которая позволяет заказчикам, имеющим большие объемы разнородных данных, формировать регуляторную отчетность в соответствии с жесткими требованиями ЦБ РФ. Высокое быстродействие в новой версии системы достигается за счет использования технологий стека Big Data. Для хранение детальных данных используется HDFS (Hadoop), а для обработки — Spark, который поддерживает распределенные in-memory вычисления.

Оптимизация стоимости владения (TCO) Neoflex Reporting Big Data Edition достигается за счет использования программного обеспечения с открытым исходным кодом (open source) и, следовательно, существенной экономии на платных СУБД и ETL-средствах. Кроме того, возможности Hadoop и Spark по параллельной обработке данных позволяют обеспечить высокую надежность и отказоустойчивость системы при существенно меньших затратах на серверное оборудование. Дополнительно данная технология обеспечивает возможность практически неограниченного и недорогого горизонтального масштабирования производительности системы.

Высокая скорость настройки алгоритмов и процессов обработки данных при внедрении системы обеспечивается благодаря использованию встроенной визуальной среды разработки Neoflex Datagram. Реализованный в парадигме Model Driven Architecture, Neoflex Datagram обеспечивает визуальное проектирование трансформаций данных и автоматическую генерацию Scala/Spark кода для исполнения на Hadoop кластере. Как следствие, использование Neoflex Datagram позволяет существенно понизить требования к квалификации разработчиков, и, соответственно, стоимость внедрения системы.

Новый интерфейс, сочетающий в себе удобство работы с электронными таблицами и вычислительную мощность промышленных платформ, обеспечивает бизнес-пользователям возможность самостоятельно создавать новые отчеты и расшифровки, а также настраивать алгоритмы расчёта показателей и исполнять их без привлечения ИТ-специалистов. При этом обеспечивается разграничение доступа пользователей к данным отчетов, а также полное логирование всех действий.

Neoflex Reporting Big Data Edition органично вписывается в ИТ-ландшафт любого банка. Применяются две основных схемы внедрения системы: с собственным слоем детальных данных, а также на базе уже имеющегося хранилища.

«Neoflex Reporting на сегодняшний день используется в более чем 20 крупных российских финансовых организациях. Система отлично зарекомендовала себя в сфере подготовки обязательной и других видов отчетности. В результате внедрения Neoflex Reporting Big Data Edition клиент получает не только эффективную и быструю систему подготовки отчетности, но и Data Lake с финансовой информацией, который может быть использован для решения самых различных аналитических задач банка, в том числе для анализа неструктурированной информации. Мы следим за развитием новых технологий и стремимся использовать в своих решениях лучшие наработки ИТ-рынка для того, чтобы обеспечить преимущества нашим заказчикам», — сказала Елена Лукутина, партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию компании «Неофлекс».