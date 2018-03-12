Viewsonic представила новые 55-дюймовые коммерческие дисплеи с ультратонкой рамкой

Viewsonic, известный поставщик продуктов для визуального представления информации, анонсировал две новые модели коммерческих дисплеев CDX5562 и CDX5560 с диагональю экрана 55 дюймов и очень узкой рамкой, благодаря чему расстояние между дисплеями в многоэкранной инсталляции составляет всего 1,8 мм. Новые дисплеи с поддержкой последовательного подключения через DVI/DisplayPort можно комбинировать в видеостены размером до 3x3 (CDX5560) или 10х10 (CDX5562), получая практически бесшовные видеоизображения. Устройства поддерживают разрешение Full HD 1080p, отличаются высокой яркостью 700/500 нит соответственно, дизайном панели SuperClear IPS с углами обзора по горизонтали и по вертикали 178 градусов и обладают двумя встроенными стереодинамиками.

«Коммерческие заказчики ищут недорогие и простые в установке решения с большим размером экрана — такие, как наши новые дисплеи. Коммерческие дисплеи CDX5562 и CDX5560 с рамкой толщиной всего 0,9 мм рассчитаны на длительную непрерывную работу в режиме 24х7, — сказала Мария Соловьева, директор по маркетингу представительства Viewsonic в странах СНГ. — Это устройства с привлекательным дизайном и современными технологиями, обеспечивающими оптимальное качество цветопередачи и звуковоспроизведения. С выпуском дисплеев Viewsonic CDX5562 и CDX5560 расширяются возможности наших клиентов и партнеров по решению разнообразных задач, связанных с визуализацией информации в розничной торговле, гостиничном бизнесе и ситуационных и мониторинговых центрах».

С обоими устройствами поставляется программное обеспечение vController для удаленного управления и настройки, через экранное меню и планирования показа на дисплеях через LAN-интерфейс.

CDX5562 и CDX5560 оснащены встроенным медиаплеером с поддержкой внешних USB-накопителей: Порт USB можно использовать для воспроизведения видео, фотографий и музыки без ПК. Опционально предлагается модуль расширения VPC12-WPO для установки в слот расширения соответствующий спецификации Intel OPS (Open Pluggable Specification).

Наличие интерфейса RS232, ИК-порта и поддержка видеоинтерфейса HDMI CEC делает управление и настройку многоэкранных инсталляций, в которых используются цифровые HD-приставки и внешние медиаплееры, более простой и быстрой. Функциональность HDMI CEC обеспечивает локальное управление DVD-плеерами, звуковыми системами и другими устройствами, подключенными к HDMI, непосредственно с пульта дистанционного управления дисплеем.

Для управления несколькими устройствами предусмотрена поддержка сквозной передачи HDMI CEC, для настройки нескольких устройств можно использовать интерфейсы RS232/RJ45. Дисплеи также оснащены портами 4K DisplayPort, HDMI, DVI, VGA.

Для настенного монтажа можно использовать крепление VESA 400x400 мм. Установка возможна как в горизонтальном, так и вертикальном положении.