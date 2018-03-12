В России разработан программный сервер IVA MCU для видеоконференций
«ХайТэк» представила под брендом IVA Technologies унифицированную корпоративную платформу для видеоконференций IVA MCU.
Решение IVA MCU объединяет все формы современных коммуникаций для совместной работы в режиме реального времени: сеансы видеоконференцсвязи, персональный и групповые чаты для обмена текстовыми сообщениями, потоковую трансляцию и запись видеоконференций, вебинары, функционал «классной доски», опросы и голосования, обмен файлами и их хранение, демонстрирование рабочего стола и другие.
Наличие клиентов для ПК и мобильных устройств позволяет устанавливать сеансы аудио- и видеосвязи между пользователями любых устройств: компьютеров, смартфонов и планшетов. Отказоустойчивая конфигурация решения, геораспределенная инфраструктура и простое масштабирование системы обеспечивают бесперебойность работы платформы.
Программный сервер IVA MCU поддерживает такие технологии трансляции видео- и голосовых данных, как WebRTC, SIP и H.323. Решение обладает широкими интеграционными возможностями, что позволяет подключать пользователей аппаратных терминалов, программных клиентов ВКС и абонентов корпоративных АТС любых производителей – важный фактор для сохранения ранее внесенных инвестиций в ИТ-инфраструктуру предприятия.
Программный сервер IVA MCU найдет применение в государственном секторе, телемедицине, дистанционном образовании, финансовом секторе, промышленных предприятиях, а также операторами связи. С помощью унифицированной платформы можно организовать работу вне офиса, дистанционное обучение, проводить консультации и собеседования, оперативно устанавливать сеансы аудио- и видеосвязи для проведения переговоров или совещаний с удаленными офисами и сотрудниками. Применение таких технологий помогает предприятиям сокращать расходы на связь и ускорять процессы согласования и принятия решений.
Роман Волков, генеральный директор «ХайТэк», отметил: «Создавая производственное направление в структуре холдинга, мы преследовали стратегическую цель – максимально сократить зависимость российских предприятий от импорта и обеспечить потребности бизнеса и госструктур в доступности качественной, безопасной и непрерывной связи. Объединив усилия лучших российских инженеров, разработчиков и исследователей, за год нам удалось создать программное решение, отличающееся широким набором функций для унифицированных коммуникаций, удобной политикой лицензирования (all-in-one), и что очень важно, мы постоянно развиваем наш сервис: релизы с обновлениями выпускаются не реже, чем раз в квартал. Другими словами, IVA MCU - достойный ответ продукции мировых лидеров рынка ВКС».