Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели

Stack Group предоставила возможности для использования программных продуктов SAP в собственной высоконадежной защищенной облачной инфраструктуре M1Cloud. Презентация состоялась в рамках совместного мероприятия Innovation Workshops, организованного Stack Group вместе с компанией SAP и фондом «Сколково» в Технопарке Инновационного Центра.

Клиенты Stack Group смогут пользоваться ИТ-решениями SAP по облачной модели в рамках программы PMC (Partner Managed Cloud) между Stack Group и SAP.

«Благодаря взаимодействию двух компаний заказчики получают возможность использовать программные продукты SAP по облачной модели, что, бесспорно, способствует осуществлению цифровой трансформации бизнеса», - сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group (M1Cloud).

Используя облако M1Cloud для размещения приложения SAP, заказчик решает большинство задач по защите персональных данных (ИСПДн) в соответствии с требованиями законодательства РФ, в рамках 152-ФЗ, до высшего уровня защиты, включительно. Также заказчики смогут использовать возможности M1Cloud по связности инфраструктуры (connectivity) как между российскими, так и зарубежными компаниями.

Облачная инфраструктура M1Cloud от компании Stack Group помогает клиентам решать все задачи, связанные с ИТ-инфраструктурой, повысить стабильность работы ПО для конечных клиентов, быстро разворачивать необходимую облачную или гибридную среду Dev, Test и Prod для технологических проектов и обеспечить соответствие требованиям законодательства РФ по защите персональных данных в рамках 152-ФЗ.

В рамках презентации специалисты компании SAP рассказали о преимуществах и практике применения конкретных приложений SAP: SAP HANA Data Platform, SAP Leonardo System of Innovation для ИТ-разработчиков, SAP Business One и других, в том числе для заказчиков из банковского сектора. Один из заказчиков SAP представил практический кейс внедрения приложения SAP и о полученных выгодах для ИТ и бизнеса.

В ходе мероприятия свои решения представили технологические стартапы Фонда «Сколково»: интеллектуальная видеоаналитика от Videomatrix, корторативные EFSS системы от АСД Технолоджиз, логический искусственных интеллект от Mivar и BPM системы от Flexbby и Comindware.