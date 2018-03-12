«Ригла» и ISBC создали кобренд-систему на RFID-брелоках AIRTAG

«Ригла», федеральная аптечная сеть, совместно с группой компаний ISBC создала цифровую кобренд-систему с использованием RFID-брелоков AIRTAG. Решение на базе технологий радиочастотной идентификации позволило интегрировать на один современный носитель бонусную программу «пРИГЛАшаем» от аптечной сети и транспортные карты «Тройка».

Наличие множества дисконтных и транспортных карт, пропусков и ключей к домофонам создает проблемы для жителей мегаполиса. Они могут быть забыты, потеряны или просто прийти в негодность. RFID-брелоки AIRTAG совмещают возможности доступа в офис и жилой комплекс, бонусных программ и транспортных карт. Безопасность решения обеспечена наличием уникального номера UID на каждом чипе, автоматически запрашиваемого при каждой транзакции, что предотвращает подделки.

Благодаря использованию единого носителя AIRTAG москвичи смогут оплатить проезд транспортным приложением «Тройка» и получить скидки на медицинскую продукцию в сети «Ригла». RFID-брелоки изготовлены из материалов, соответствующих Европейскому регламенту 1907/2006, обладает высокой прочностью, износоустойчивостью и способностью к самовосстановлению покрытия.

«Современная концепция Умного города претворяется в жизнь уже сегодня. Мы больше не роемся по карманам в поисках мелочи, цифровые технологии бесконтактной идентификации позволяют воспользоваться транспортом, быстро оплатить покупки, получить скидки, пройти в офис или домой. Но горы карточек тоже уходят в прошлое. RFID-брелоки AIRTAG становятся ключами к Умному городу для москвичей, совмещая все виды сервисов и доступов на одном носителе», – сказала Алена Грудцына, руководитель отдела продаж ISBC, направления Лояльность и Ритейл.

«Персонализированный подход к клиенту – один из основных трендов развития бизнеса аптечной сети «Ригла». Внедрение единого носителя AIRTAG, объединившего опции необходимых в повседневной жизни пластиковых карт, которые позволяют оплатить проезд по городу и приобрести со скидкой аптечный ассортимент, – проявление заботы об удобстве и комфорте жителя мегаполиса. Для наших клиентов это новая возможность получить максимум удобства и экономии времени при совершении покупок благодаря самым передовым технологиям», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.