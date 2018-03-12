«Первый БИТ» и LavkaLavka обеспечат автоматический учет в блокчейне на платформе «1С»

«Первый БИТ» разработал модуль учета движения токенов в блокчейне, который позволяет получить отчеты за минуту. Модуль встраивается в основную систему учета «1С». Для LavkaLavka впервые сделали двустороннюю интеграцию учетной системы с платформой Biocoin, а также с Bitсoin, Etherium и Sibcoin. Данные из блокчейна автоматически загружаются в 1С, а транзакции выгружаются из 1С в блокчейн. В системе настроены отчеты для ответов на вопросы, сколько токенов пришло, ушло и какой остаток.

В июле 2017 года кооператив LavkaLavka создал блокчейн-платформу лояльности и выпустил собственный токен Biocoin (биокоин). Биокоины начисляются за покупки в магазинах и на рынках кооператива. Кроме того, их можно купить за рубли, за Bitcoin, Etherium и Sibcoin. Чтобы учитывать все транзакции в блокчейне, данные вручную вносили в учетную систему. На стандартный отчет о движениях и остатках уходило 4–5 часов в день.

«Когда мы одними из первых решились на запуск программы лояльности с собственными токенами, мы понимали, что будет непросто, в том числе технически. Поскольку управленческий учет мы ведем в 1С, приходилось вручную переносить операции из блокчейна в 1С, вручную собирать данные для отчетов. Модуль учета блокчейн-транзакций экономит огромное количество времени. Кроме того, вносить транзакции бухгалтерам гораздо удобнее и привычнее в 1С. Мы будем рекомендовать продукт нашим партнерам, присоединившимся к программе лояльности и объявившим о возможности оплаты биокоинами. Их сейчас уже больше 200», — отметил Александр Михайлов, председатель фермерского кооператива LavkaLavka.

Среди партнеров LavkaLavka сейчас кофейни, фермеры, магазины, отели, рестораны, эко-бизнесы и даже концерн УАЗ. Александр Михайлов рассчитывает, что к концу 2018 года порядка 3000 компаний будут использовать биокоин.

«Мы прогнозируем увеличение спроса на систему учета токенов в 1С к концу года, потому что осенью ожидается принятие закона о регулировании учета криптовалют. Тогда появится ясность в бухгалтерском учете подобных операций, и команда проекта выпустит следующую версию продукта, где все данные отражаются в соответствии с новым законом», — сказал Роман Калинкин, директор корпоративного акселератора FirstBITLab компании «Первый БИТ».