Иностранные зрители ЧМ-2018 смогут выехать из России по электронной форме FAN ID

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что иностранные зрители Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) смогут выехать из России по электронной форме паспорта болельщика (FAN ID). Соответствующий Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка Конфедераций FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» опубликован на официальном сайте Президента России. Изменения вступили в силу с 7 марта 2018 г.

Изменения в законодательстве касаются сроков въезда в Россию туристов по FAN ID. Иностранные зрители и лица без гражданства могут въехать в Россию в течение периода, который начинается за десять дней до даты проведения первого матча ЧМ-2018 и заканчивается в день проведения последнего матча. Таким образом, въехать по FAN ID в Россию можно будет с 4 июня по 15 июля 2018 г. При этом покинуть страну владельцы FAN ID должны не позднее 25 июля 2018 г. Также, согласно изменениям в законодательстве, выехать из России иностранные граждане и лица без гражданства смогут как по паспорту болельщика на бумажном носителе, так и по электронной форме FAN ID.

«Электронная форма FAN ID — это файл, который приходит на почту после проверки заявки на получение паспорта болельщика. По этой форме иностранные зрители смогут не только въехать, но и выехать с территории нашей страны. При этом для посещения матчей необходимо получить паспорт болельщика на физическом носителе. В России во всех городах проведения Чемпионата мира по футболу работают центры выдачи паспортов болельщика. Организована доставка FAN ID за границу», — сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или заказать почтовую доставку.