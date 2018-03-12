Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона»

«Золотая Корона» и «Мегафон» объявили о начале сотрудничества. В розничной сети «Мегафон Ритейл» теперь представлен сервис «Золотая Корона – Денежные переводы».

В салонах связи «Мегафон» появилась возможность осуществлять мгновенные денежные переводы «Золотая Корона» по России и в страны ближнего зарубежья. Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» представлен в более чем 1900 салонах связи «Мегафон» на территории России, в т.ч. во всех крупных городах.

Для совершения денежного перевода клиенту необходимо предоставить минимум информации – потребуется предъявить свой паспорт и сообщить ФИО и город получателя средств. Адресат сможет выбрать наиболее удобный для себя пункт получения перевода.

На денежные переводы «Золотая Корона» в сети «Мегафон Ритейл» действует специальное предложение – тариф 0% на денежные переводы в страны ближнего зарубежья, отправленные в валюте, отличной от валюты получения (доллары США, евро, национальная валюта). По остальным направлениям действуют тарифы: 1,5% для переводов по России на сумму до 100 тыс. руб., 1% – в страны ближнего зарубежья. Комиссия за денежные переводы свыше 100 тыс. руб. комиссия составит 1000 руб.

«Мы оказываем услугу денежных переводов с 2012 года, и за это время клиенты «Мегафона» совершили более 4 млн переводов по России и в страны СНГ. Мы рады, что в этом году нашим партнером выступит «Золотая Корона». Розничная сеть «Мегафона» постоянно работает над улучшением качества и полноты клиентских услуг, и подключение нового партнера по денежным переводам – это еще один шаг на пути к идеальному сервису. Старт сотрудничества будет сопровождать масштабная рекламная активность: наружная реклама в городах-миллионниках и плотная digital-кампания», – сказал Кирилл Шибанов, генеральный директор «Мегафон-Ритейл».

«Мы рады сотрудничеству с одним из лидеров телекоммуникационного рынка России. Уверены, что вместе с компанией «Мегафон» мы сделаем востребованные финансовые сервисы еще доступнее для клиентов, ведь гибкое сочетание онлайновых и офлайновых каналов и создает в конечном счете комфортную для пользователя платежную экосистему», – отметила Олеся Федорова, заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы».