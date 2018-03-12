Commvault и Infinidat представили решение для защиты данных крупных предприятий

Commvault и Infinidat объявили о стратегическом партнерстве, предусматривающем выпуск рассчитанного на крупные предприятия совместного решения для защиты первичных и вторичных данных. Commvault и Infinidat будут вместе помогать предприятиям обеспечить защиту данных, находящихся внутри компании и в облаке, что улучшит динамичность бизнеса, эффективность и надежность ИТ-инфраструктуры заказчика.

Благодаря партнерскому соглашению, Infinidat и ее реселлеры смогут продавать и внедрять Commvault Software у заказчиков корпоративного уровня, которые сейчас сталкиваются с проблемами, вызванными экспоненциальным ростом объемов данных, которым требуется обеспечить хранение, управление и анализ, а также постоянно растущими рисками информационной безопасности.

Infinidat начала продажи своего флагманского продукта InfiniBox в 2014 году и недавно приступила к поставкам специализированной системы резервного копирования Infinidat Backup Appliance. Одна система InfiniBox способна обеспечить хранение свыше 5 петабайт данных, демонстрирует лучшие в индустрии показатели производительности и надежности, и потребляет меньше электроэнергии, чем большинство других многопетабайтных массивов.

В отличие от традиционных решений корпоративного класса в ней для улучшения производительности хранения вместо дорогой флэш-памяти используется программное обеспечение, которое с помощью алгоритмов машинного обучения увеличивает до максимума быстродействие и надежность системы, построенной из стандартных аппаратных компонентов.

Мощная платформа Commvault для работы с данными помогает компаниям решить перечисленные выше проблемы, обеспечивая защиту данных от различных угроз и их быстрое восстановление. Commvault Data Platform также обеспечивает гибкое управление данными заказчика, распределенными между его дата-центром, облаком и мобильными устройствами.

Комбинация мощи Commvault Software и систем хранения Infinidat обеспечит заказчикам полностью интегрированное решение для безопасности данных с уникальными преимуществами, которое защитит бизнес-критичные приложения крупных предприятий и обеспечит выполнение самых строгих требований SLA к производительности резервного копирования и восстановления.

«Сочетание лучших в своем классе высокопроизводительных систем хранения Infinidat и решений Commvault для резервного копирования будет очень привлекательно для компаний, которые работают с огромными объемами данных, – отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель правления, президент и исполнительный директор Commvault. – Наше совместное решение для защиты данных крупных предприятий решает проблемы заказчиков, накопивших петабайты данных и помогает в трансформации их ИТ-архитектуры, а также развивает наше сотрудничество с партнером, выпускающим хорошо известные в корпоративном секторе инновационные системы хранения».

«Наше партнерство с Commvault позволит крупным корпоративным заказчикам применять лучшее в индустрии решение для защиты данных в современном дата-центре, - сказал Моше Янай (Moshe Yanai), председатель правления и исполнительный директор (CEO) Infinidat. – Это партнерство поможет заказчикам эффективно решить типичные проблемы защиты данных, обеспечит уникальные показатели производительности и надежности при высоком масштабировании, и освободит ресурсы заказчика, которые он сможет инвестировать в развитие бизнеса».

Компания Christie Digital, глобальный поставщик решений визуализации, аудиосистем и решений для совместной работы для бизнеса и промышленности, использует Commvault Software вместе с Infinidat уже около года для упрощения восстановления данных, улучшения надежности и сокращения «окна» резервного копирования.

«Объединение возможностей Commvault и Infinidat предоставило нам единое полностью интегрированное решение для обеспечения высокой скорости резервного копирования, которая требуется для нашей компании в соответствии с SLA, и даже превысила эти требования, – отметил Скотт Элиот (Scott Elliott), старший менеджер по инфраструктуре, Christie Digital. – Уже несколько раз после атак программ-вымогателей мы смогли восстановить работоспособность наших серверов всего за несколько минут с помощью первоклассной системы хранения Infinidat, которая работает под управлением универсальной платформы данных Commvault. Совместное решение Commvault и Infinidat дало нам 100-процентную гарантию в защищенности наших данных и в результате мы смогли сосредоточить ресурсы нашего ИТ на инициативах по цифровой трансформации бизнеса».

Новое партнерское соглашение Commvault с Infinidat предоставит заказчикам возможность инсталлировать решение Commvault IntelliSnap, которое обеспечит более эффективное использование «мгновенных снимков» для защиты и восстановления данных вместе с решением InfiniSnap от Infinidat, реализующем мгновенное восстановление данных без снижения производительности приложений. InfiniSnap полностью интегрировано с технологией Commvault IntelliSnap для поддержки расширенных функций управления «мгновенными снимками» и непротиворечивости резервных копий приложения, что уменьшает расходы на хранение вторичных данных.

«Совместное решение Commvault и Infinidat, реализующее защиту петабайт данных, выходит в то время, когда наша индустрия стоит на пороге важных перемен, – сказал Винсент Чанг (Vincent Chang), президент Arrosoft Solutions. – Наши крупные заказчики уже осознали необходимость применения современного решения для защиты данных, которое легко внедряется, удобно в использовании и обеспечивает высокое масштабирование и производительность. Мы рады, что теперь сможем предложить им совместное решение Commvault и Infinidat на базе инноваций этих двух компаний, которое способно справиться с самыми сложными проблемами защиты данных».