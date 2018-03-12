«АйТеко» строит энергоцентр для крупного агрокомплекса в Ставрополье

«РАССЭ» (ГК «АйТеко») объявила о планах постройки энергоцентра для электро- и теплоснабжения агрокомплекса «Восточный» в Ставропольском крае. Площадь промышленных теплиц составит 22,7 га, предполагаемый объем производства овощей – до 16 тысяч тонн в год.

Деятельность агрокомплекса «Восточный» в Левокумском районе Ставропольского края признана высокоприоритетной и социально значимой для региона. Помимо собственных средств инвестора предприятию будет выделено 3,5 млрд руб. на условиях льготного кредитования АПК. Введение объекта в промышленную эксплуатацию позволит создать 300 дополнительных рабочих мест и увеличит налоговые выплаты в бюджет на 300 млн руб.

Работа агропредприятия организована по принципу экологичного овощеводства. Выращивание томатов и огурцов в защищенном грунте для их круглогодичной реализации на территории России будет осуществляться по методу малообъемной гидропоники с применением систем капельного орошения, подкормки углекислым газом, зашторивания, управления микроклиматом. Помимо этого, на предприятии установят оборудование по сортировке и упаковке продукции.

«Выращивание экологически безопасных овощных культур с использованием современных технологий производства требует бесперебойного электроснабжения систем и ощутимо увеличивает расход электроэнергии и тепла, что влияет и на себестоимость продукции, – отметил Дмитрий Шишин, заместитель генерального директора агрокомплекса «Восточный». – Поэтому мы приняли решение о строительстве собственных мини-ТЭЦ, использование которых позволит снизить энергозатраты, при этом обеспечив конкурентоспособные цены на наши овощи».

Комплекс работ по строительству мини-ТЭЦ выполняет техническая команда компании «РАССЭ», которая специализируется на строительстве объектов малой генерации «под ключ» на базе газопоршневых и газотурбинных установок. Этапы проекта включают проектирование инфраструктуры электроснабжения с учетом площади теплиц и объема выращиваемых культур, поставку оборудования, строительно-монтажные работы и запуск автономного энергоцентра в эксплуатацию.

Автономные газопоршневые установки обеспечат комплекс дешевой электроэнергией и теплом. «Расходы тепличных комплексов на электроэнергию могут составлять до 40% себестоимости продукции. При относительно невысоких затратах на строительство и эксплуатацию мини-ТЭЦ обеспечивают максимальную эффективность инвестиций: стоимость производимой ими электроэнергии значительно ниже стоимости энергии, получаемой от сети, – поясняет Станислав Жданов, директор департамента генерации компании «РАССЭ» (ГК «АйТеко»). – Мы расцениваем использование возможностей малой энергетики как весьма перспективное, актуальное и востребованное российскими предприятиями, и наш проект в Ставрополье – тому убедительное подтверждение».

Инновационное оборудование, которое позволит снизить себестоимость продукции, делает этот проект оптимальным по соотношению затрат и уровню технологичности. Поставщиком конструкций и материалов выступает компания Certhon (Нидерланды). Строительство автономной мини-ТЭЦ, которая будет работать без синхронизации с сетью, ведется на базе газопоршневых установок общей мощностью 13,7 мВт от компании MWM (Германия). Энергоблоки открытого исполнения разместятся в легкосборном здании рядом с тепличным комплексом.

Герман Тепловодский, глава представительства MWM GmbH, отметил: «Наша специализация – разработка и оптимизация агрегатов, работающих на природном и специальных газах. Более 16 лет успешно работая на российском рынке и поставляя оборудование для тепличных комплексов и систем центрального теплоснабжения, мы имеем веские основания утверждать: использование газопоршневого оборудования MWM оправдано с точки зрения оптимальных сроков окупаемости проекта и стоимости газа как одного из наиболее экономичных на сегодня видов топлива. К тому же газ минимально влияет на окружающую среду, а, будучи очищенным, в области тепличного выращивания растений может использоваться и как удобрение для овощей».

Строительство энергоцентра для агрокомплекса «Восточный» планируется завершить в 2018 году. Компания «РАССЭ» уже поставила оборудование MWM на площадку заказчика.