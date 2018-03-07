Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами

Schneider Electric объявила о начале глобальных поставок в первом квартале 2018 года принципиально новых моделей ИБП Smart-UPS Online на литий-ионных батареях мощностью 1 кВА и 15 кВА. В каждой мощности есть два вариант исполнения модели с предустановленной сетевой картой (SRTL1000RMXLI-NC и SRTL1500RMXLI-NC) и без (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). Данные ИБП APC Smart-UPS Online являются первыми серийным онлайновым однофазным устройствами APC малой мощности с литий-ионными аккумуляторными батареями (АКБ), выведенным на российский рынок.

Новые модели ИБП построены по схеме On-Line с двойным преобразованием. Устройства предназначены для использования там, где требуются высокая надежность и большое время работы оборудования при перерывах в электроснабжении: на промышленных предприятиях среднего размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных.

«Мы в Schneider Electric всегда пристально следим за трендами, развитием технологий и стараемся действовать проактивно. Сейчас мы видим перспективу развития более легких и удобныхрешений для обеспечения бесперебойного электропитания, основанных на Li-Ion технологии» - отметила Анна Мизиева, менеджер по развитию однофазной продукции подразделения IT Division компании Schneider Electric.

К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными АКБ относятся: компактные размеры и меньшая масса, до 4 раз большая скорость зарядки, вдвое больший срок службы аккумуляторной батареи (до 10 лет), возможность работы при температуре до +40 °C без существенного ухудшения параметров. Как результат, суммарная стоимость затрат на обслуживание снизилась на 35% по сравнению с аналогичными моделями с другим типом аккумуляторов. Применение Li-Ion аккумуляторов лежит в русле современной тенденции повышения температуры в залах центров обработки данных для экономии энергии за счет менее интенсивного охлаждения.

ИБП APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI рассчитан на нагрузку номинальной мощностью 900 Вт/1000 ВА, а APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI - на 1350 Вт/1000 ВА. Размеры (без аккумуляторов) у обоих моделей одинаковые - 85 x 432 x 587 мм, масса (без аккумуляторов) тоже одинаковая - 13,7 кг. ИБП могут устанавливаться как в стойку, так и использоваться вне ее - в напольном исполнении. Допускается эксплуатация как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Аккумуляторная батарея выполнена в виде отдельного съемного блока. Ее размеры составляют 85 x 432 x 510 мм, масса - 12 кг. Время работы от аккумуляторной батареи составляет 32 мин при нагрузке 900 Вт для APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и 19 мин при нагрузке 1350 Вт для APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI. Это время можно увеличить, если добавить дополнительные блоки аккумуляторов. У обеих моделей можно устанавливать до 5 таких блоков, включая штатный. Соответственно, время работы можно увеличить до 5 раз.

Новые ИБП бренда APC by Schneider Electric встраиваются в экосистему интернета вещей. При необходимости коммуникационные возможности расширяются путем добавления модулей в гнездо SmartSlot, что позволяет подключать ИБП к сетям Ethernet для мониторинга и управления.