Schneider Electric представила новые HVAC-решения

Schneider Electriс стала одним из основных участников 14 международной специализированной выставки климатического оборудования и решений в области промышленного и коммерческого охлаждения (HVAC&R) «Мир климата 2018». На стенде Schneider Electric были представлены инновационные решения в сфере управления климатом, которые базируются на комплексном подходе к автоматизации инжиниринговых систем промышленных зданий и объектов гражданского строительства.

В этом году особое внимание посетителей выставки привлекли обновленная концепция автоматизации зданий с возможностью реализации систем управления вентиляцией любой сложности на базе архитектуры EcoStruxure. Традиционно компания Schneider Electric также предложила гостям стенда ознакомиться с комплектными решениями для автоматизации вентиляции и оборудованием для защиты и интеллектуального управления электродвигателями.

Игорь Амоскин, вице-президент департамента «Промышленность» компании Schneider Electric в России и СНГ, отметил: «Рынок HVAC предлагает все более интеллектуальные решения. Одними из главных трендов, которые отмечают участники "Мира климата", становятся удаленный доступ и предиктивные сервисы. Эти технологии открывают новые возможности как производителям, так и их клиентам. Кроме того, сегодня пристальное внимание уделяется системам цифровой безопасности - в современной экономике это критично».

Для простого и оперативного проектирования современной системы управления HVAC специалисты Schneider Electric разработали систему автоматизации EcoStruxure Machine. Решение объединяет инновационное оборудование Schneider Electric Smart HVAC с системой регулируемого частотного привода, а также программные решения для сбора данных и аналитики, что позволяет серьезно повысить производительность не только климатической системы, но и надежность и энергоэффективность всего объекта, а также сократить расходы на техобслуживание.

«Мир Климата» - ежегодное событие, объединяющее российских производителей климатического и холодильного оборудования, а также ведущих мировых производителей систем кондиционирования, отопления и вентиляции воздуха, коммерческого и промышленного холода.