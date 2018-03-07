«Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей

«Ростелеком», российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об установлении процентной ставки купона по биржевым облигациям серии 001P-04R объемом 10 млрд руб. в размере 7,15% годовых. По условиям размещения предусмотрена шестилетняя оферта, срок обращения облигаций – 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 тыс. руб.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-04R должны пройти на Московской бирже 16 марта 2018 г.

Средства от размещения планируется использовать для рефинансирования существующего долга.

Организаторы размещения облигаций: «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», Газпромбанк.

В книгу было подано 48 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), переподписка более чем в 2 раза превысила объем размещения.

«Отличный результат! Это самый длинный на настоящий момент выпуск облигаций компании и мы с удовольствием отмечаем, что рынок с интересом воспринял наше размещение, - отметил старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн. - Слаженная работа финансистов компании и организаторов выпуска позволила показать лучший результат в истории публичных заимствований компании».