RСNTEC выпустила бесплатное приложение для модуля удаленного управления питанием RPCM

RCNTEC, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о доступности бесплатного мобильного приложения для модуля удаленного управления питанием RPCM (Resilient Power Control Module )

Как и в web-интерфейсе, в мобильном приложении сохранилась возможность следить за напряжением сети в режиме реального времени, в один клик включать/выключать и перезагружать любой из вводов и выводов, следить за потребляемой электроэнергией по каждому отдельному выводу, а также за температурой устройства.

Сохранена цветовая индикация выводов и вводов: зелёный - активный, синий - активный, но не используется, серый - выключен. Некорректное заземление на вводах отображается мигающим жёлтым цветом.

В мобильном клиенте RPCM есть возможность идентификации устройства звуком или миганием дисплея. Так же для удобства можно идентифицировать отдельно каждый вход или выход.

Мобильное приложение автоматически сканирует сеть wi-fi, показывает списком все устройства RPCM в сети и позволяет подключиться одновременно к нескольким модулям RPCM.