D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T

D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии беспроводного маршрутизатора N300 DIR-615/T. Данная модель реализована на базе обновленной аппаратной платформы и оснащена программным обеспечением, специально разработанным в рязанском Центре исследований и разработок D-Link для соответствия устройства современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет. Новый маршрутизатор поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, различные сценарии подключения IPTV, резервирование WAN, технологию интеллектуального распределения беспроводных клиентов Smart Wi-Fi и также может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.

DIR-615/T оснащен WAN-портом 10/100BASE-TX и 4 LAN-портами 10/100BASE-TX. Предусмотрен режим автоматической установки защищенного беспроводного соединения (WPS).

Маршрутизатор поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 300 Мбит/с, механизмы шифрования по стандартам WEP, WPA/WPA2, гостевую сеть Wi-Fi. Функционал безопасности включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений, защиту от ARP- и DoS-атак. Сервис Яндекс.DNS позволяет обеспечить защиту пользователей от вредоносных и мошеннических сайтов и ограничить доступ детей и подростков к «взрослым» материалам.

С целью оптимального распределения сетевых ресурсов и комфортной одновременной работы локальных пользователей предусмотрена функция ограничения полосы пропускания Ethernet-портов и каналов беспроводных клиентов.

Для повышения сетевой надежности и исключения случаев внезапного разрыва соединения с интернет реализована функция резервирования WAN. В качестве резервного канала доступа можно использовать любое проводное или беспроводное WAN-подключение маршрутизатора.

DIR-615/T выполнен в компактном корпусе черного цвета с внешними несъемными всенаправленными поворотными антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, обеспечивающими уверенный прием сигнала в квартирах со сложной планировкой и большим количеством мобильных устройств.