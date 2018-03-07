Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов

Банк «Зенит» совместно c Научно-техническим центром «Татнефть», аналитической компанией Gartner и Высшей школой бизнес-информатики НИУ ВШЭ провели форум разработчиков (хакатон) для генерации идей по новым финансовым продуктам и сервисам. В хакатоне приняли участие около 30 человек, большая часть из которых – студенты-выпускники курса MBA ВШБИ НИУ ВШЭ.

Организаторы разделили участников на три специализированные группы по направлениям – Розничный бизнес, Малый и средний бизнес, Private Banking and Wealth Management. К концу мероприятия командам необходимо было представить по три идеи инновационных продуктов или сервисов, одна из которых не должна быть связана с банковской сферой.

Согласно условиям хакатона, в презентации результатов работы команды должны были описать предлагаемый продукт в целом, представить план и сроки реализации, источники необходимых ресурсов, финансовые показатели для базовой модели продукта (MVP minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт).

Результаты хакатона определило экспертное жюри во главе с Ильей Кучугиным, IT–директором Банка «Зенит». Победу одержала команда Private Banking and Wealth Management. Высокой оценки были удостоены две идеи: сервис для визуализации финансовых активов клиента Private Banking и интеграция продуктов персонального обслуживания в сегмент среднего класса на основе анализа данных об образе жизни и поведении клиентов из открытых источников. Отдельно была отмечена команда «Малый и средний бизнес» за идею поиска новых клиентов среди контрагентов действующих клиентов Банка, например, компании «Татнефть», которая имеет большое количество партнеров в различных сферах. Участникам хакатона были вручены грамоты и памятные сувениры.