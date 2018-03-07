ant Technologies внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах Simple

ant Technologies, российский разработчик и интегратор WMS-систем для автоматизации логистики, внедрила систему управления складом Logistics Vision Suite на складах российского импортера и дистрибьютора алкогольной продукции Simple.

Simple – российский дистрибьютор и импортер алкогольной продукции, оперирущий в 80 регионах России. В состав складского хозяйства компании входят несколько складов общей площадью 26 тыс. кв.м.

Цель внедрения WMS-системы заключалась в необходимости оптимизации работы логистической сети компании, организации эффективного управления внутренними процессами складов.

Выбор WMS-системы и поставщика решения производился на основании конкурса для автоматизации центрального складского комплекса, площадью 12 тыс. кв.м. Критерии выбора были построены на максимальном соответствии поставщика решения заявленным условиям, включающим такие факторы как, удовлетворение функциональным требованиям системы, высокая квалификация проектной команды, возможность развития системы, невысокая стоимость владения и т.д.

При выборе поставщика WMS-системы стояла цель организовать на складе Simple современные технологические процессы и технологии с высоким уровнем автоматизации, что позволило бы тонко настраивать логистические процессы для обеспечения необходимой производительности сотрудников, достижения высокой точности операций. Всем предъявляемым критериям в большей степени соответствовала система Logistics Vision Suite, представленная ее интегратором, компанией «Ант Технолоджис», с которой была продолжена работа.

В ходе реализации проекта специалистами «Ант Технолоджис» были описаны бизнес-процессы автоматизируемого склада, под которые Logistics Vision Suite настраивалась. Проект внедрения Logistics Vision Suite в компании Simple отличается высокой степенью кастомизации системы под требования и особенности заказчика. Так как процессы зависят от типа обрабатываемой продукции и предъявляемых требований, то склад построен со сложной логикой приемки, размещения, резервирования, контроля и консолидации товарных потоков. Интенсивная деятельность Simple и широкие планы по развитию компании наложили особые требования к быстродействию системы и возможностям быстрого безрискового масштабирования и изменения процессов.

За два с половиной месяца до ввода склада в эксплуатацию под управлением LVS Simple принял решение о первоначальном запуске менее нагруженного склада в Санкт-Петербурге, функциональность которого сильно отличается от основного складского комплекса. Специалисты «Ант Технолоджис» в срочном порядке пересмотрели все процессы и функционал, внесли необходимые изменения.

Роман Комиссаров, заместитель директора по консалтингу и сервису: «Нам пришлось где-то упрощать – "выпрямлять" функционал LVS, а где-то наоборот, искать обходные пути. В проекте времени на это заложено не было, поэтому работы велись в ускоренном режиме».

В результате в феврале текущего года менее загруженный склад компании Simple был успешно запущен в работу.

«Мы ответственно подошли к решению поставленной задачи. Наши специалисты протестировали настроенную систему и с момента полного запуска Logistics Vision Suite мы не сталкиваемся с жалобами клиента на сбои в работе», – отметил Роман Комиссаров.

Работы по настройке Logistics Vision Suite под логику основного склада продолжились. В мае работы были закончены, основной склад в Москве был введен в эксплуатацию под управлением Logistics Vision Suite.

Руководство компании Simple положительно оценивает работу внедренного решения и опыт взаимодействия со специалистами «Ант Технолоджис». Функционал системы Logistics Vision Suite и возможности ее развития за счет оперативной доработки удовлетворяют потребностям заказчика. Интегратору удалось автоматизировать процессы складов, обеспечить минимизацию влияния «человеческого фактора» на течение процессов складов, оптимизировать деятельность логистической сети.