«АМДтехнологии» завершила проект кондиционирования и вентиляции ЦОД «Авантаж»

«АМДтехнологии» и «Авантаж» сообщили о завершении проекта по строительству энергоэффективного ЦОД уровня Tier III (по классификации Uptime Institute). В рамках проекта была реализована система холодоснабжения, кондиционирования и вентиляции для объекта площадью 20000 квадратных метров, вместившем в себя 16 машинных залов общей емкостью в 2240 стоек.

Согласно техническому заданию, новый ЦОД должен быть энергоэффективным (с уровнем PUE не более 1,3); соответствовать высоким требованиям к надежности и отказоустойчивости; быть легко масштабируемым и иметь возможность поэтапного наращивания мощности оборудования.

Для реализации этой задачи в части систем охлаждения по итогам тендера была выбрана компания «АМДтехнологии». В ходе проекта, который продолжался полтора года, в эксплуатацию была запущена первая очередь, установлено 9 чиллеров с турбокомпрессорами по 1,6 МВт каждый, 132 шкафных кондиционера, 18 драйкуллеров, 9 пластинчатых теплообменника гликоль/вода. Шкафные кондиционеры вынесены за пределы машинных залов, что позволяет ограничить несанкционированный доступ персонала к серверному оборудованию.

«Для нас это важный проект. Мы реализовали переход в режим 100% свободного охлаждения при температуре наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия. Подобное решение увеличивает надежность работы ЦОД в «холодный» период года, - сказал Виктор Гаврилов, технический директор компании «АМДтехнологии». – Такой подход не только, повышает отказоустойчивость системы холодоснабжения при любых нештатных ситуациях, но также позволяет привлекать новых интересных арендаторов, которым важно, насколько надежный и в то же время «гибкий» ЦОД он выбрал».