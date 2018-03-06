«Ясная Поляна» подключила сервис онлайн-продажи билетов

На сайте Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» открыта онлайн-продажа билетов с возможностью выбора даты посещения.

Внедрение сервиса было реализовано благодаря сотрудничеству процессинговой компании Uniteller и разработчика билетных систем «ИнфоТех».

Теперь для посещения музея у клиентов есть возможность приобретения билетов онлайн, выбрав на сайте необходимую дату. Через сервис Uniteller посетители могут оплатить входной билет на территорию музея, а также билет в Дом Л.Н. Толстого и Флигель Кузминских, в которых располагаются экспозиции.

Ясная Поляна была объявлена музеем в 1921 году. Музей входит в число особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации и, безусловно, является одним из уникальных мемориальных музеев мира.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила: «Внедрение данного сервиса на нашем сайте является одним из важных условий развития организации и доступности музея для посетителей».

Компания «ИнфоТех» выступила в качестве поставщика программного решения – WEB-модуля серии TicketNet для выбора, бронирования билетов и подтверждения сделанного заказа. В свою очередь, компания Uniteller обеспечила сам механизм оплаты в сети Интернет по банковской карте (интернет-эквайринг).

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин сказал: «Цифровизация сайтов музейных фондов открывает доступ к сокровищам русской культуры всем гражданам России, независимо от места проживания».