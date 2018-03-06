«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard запускают кобрендовые банковские карты

«Тинькофф Банк», «Азбука Вкуса» и Mastercard представили кобрендовые банковские карты «Тинькофф — Азбука Вкуса» категорий World Mastercard и World Mastercard Black Edition.

Держатели банковских карт «Тинькофф — Азбука Вкуса» платежной системы Mastercard получают бонусы клубной программы «Вкусомания» за все покупки по карте. Накопленными бонусами можно оплачивать покупки в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», минимаркетах «АВ Daily» и интернет-магазине AV.RU по курсу 100 бонусов = 1 рубль.

Александр Бро, руководитель управления развития партнерских программ «Тинькофф Банка», отметил: «Мы рады объявить о начале трехстороннего сотрудничества между «Тинькофф Банком», розничной сетью «Азбука Вкуса» и платежной системой Mastercard. Вместе мы подготовили широкую линейку кобрендовых карт, чтобы каждый покупатель смог подобрать для себя наиболее подходящий вариант в зависимости от покупательских предпочтений. Максимальную выгоду от использования новых карт получат клиенты, которые наиболее активно будут ей пользоваться для оплаты покупок в «Азбуке Вкуса».

«Наши клиенты очень требовательны к сервисной составляющей, в том числе и к тем банковским продуктам, которые они используют для оплаты покупок, - сказала Галина Ящук, директор по маркетингу компании «Азбука Вкуса». - Кобрендовые карты «Тинькофф — Азбука Вкуса» категорий World Mastercard и World Mastercard Black Edition - это удобные и максимально ориентированные на клиента продукты, открывающие большое число новых возможностей и привилегий для пользователей в рамках клубной программы Вкусомания».

«Кобрендовые карты объединяют преимущества партнеров проекта, создавая качественно новый продукт для клиента - комментирует Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России. В данном проекте утверждение особенно справедливо. Неизменное качество от сети «Азбука Вкуса», ведущие мировые инновации от Mastercard, тщательно проработанные карточные продукты от Тинькофф Банка ̶ основные ингредиенты этого качественно нового продукта».

Привилегии для держателей карт «Тинькофф — Азбука Вкуса» категории World Mastercard Black Edition: 30 000 приветственных бонусов «Вкусомания». Начисляются сразу после активации карты, 6 бонусов «Вкусомания» за каждый потраченный рубль в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», минимаркетах «АВ Daily» и интернет-магазине AV.RU, 2 бонуса «Вкусомания» за каждый потраченный рубль в категориях «АЗС», «Рестораны» и «Аптеки» — только для кредитных карт, 1 бонус «Вкусомания» за каждый потраченный рубль на все остальные покупки от «Тинькофф-банк», до 30 бонусов за каждый потраченный рубль по спецпредложениям от партнеров «Тинькофф Банка». Подключить специальные предложения можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении «Тинькофф».

Членство в клубной программе «Вкусомания» розничной сети «Азбука Вкуса» в статусе Club Premium. Премиальный статус получают все клиенты после оформления и активации карты «Тинькофф — Азбука Вкуса» категории World Mastercard Black Edition. Статус действует на протяжении всего срока действия банковской карты. Участники программы Club Platinum получают ежегодный абонемент на один бесплатный кофе в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет» и минимаркетах «АВ Daily» ежедневно в течение месяца, 2 бесплатных билета на закрытые мероприятия «Азбуки Вкуса» ежегодно и другие преимущества. Например, клиентам доступны персональные предложения, коллекционные акции, различные задания и квесты с увлекательным содержанием и ценными призами.

Также держатели этих карт получают все преимущества, доступные клиентам по картам премиальной категории World Mastercard Black Edition от Тинькофф Банка: доступ в бизнес-залы ожидания LoungeKey более чем в 1 000 аэропортах по всему миру, круглосуточную помощь персонального менеджера, консьерж-сервис, годовой полис страхования выезжающих за рубеж и другие.

Стоимость обслуживания дебетовой карты — 999 руб. в месяц, кредитной — 7 990 руб. в год.

Привилегии для держателей карт «Тинькофф — Азбука Вкуса» категории World Mastercard:

До 20 000 приветственных бонусов в зависимости от типа карты. Начисляются сразу после активации карты.

До 6 бонусов за каждый потраченный рубль в рубль в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», минимаркетах «АВ Daily» и интернет-магазине AV.RU.

2 бонуса за каждый потраченный рубль в категориях «АЗС», «Рестораны» и «Аптеки» — только для кредитных карт.

1 бонус за каждый потраченный рубль на все остальные покупки.

До 30 бонусов за каждый потраченный рубль по спецпредложениям от партнеров Тинькофф Банка. Подключить специальные предложения можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф.

Членство в клубной программе «Вкусомания» розничной сети «Азбука Вкуса». Карту «Вкусомания» получают все клиенты после оформления и активации карты «Тинькофф — Азбука Вкуса» категории World Mastercard. Участники этой программы получают ежегодный абонемент на один бесплатный кофе в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет» и минимаркетах «АВ Daily» в течение месяца, бесплатную доставку заказов из интернет-магазина AV.RU раз в месяц. Также участникам доступно множество персональных предложений, основанных на истории покупок клиента, тематические задания, игры и квесты с ценными призами и увлекательным содержанием.

Обслуживание дебетовой карты категории World Mastercard бесплатно при наличии активного вклада, активного кредита наличными, или при наличии на карточном счете не менее 30 000 руб. за расчетный период. В остальных случаях комиссия за обслуживание равна 99 рублей в месяц. Стоимость обслуживания кредитной кобрендовой карты World Mastercard Тинькофф Банка — 590 руб. в год.

Клиенты Тинькофф Банка могут одновременно пользоваться дебетовой и кредитной картами «Тинькофф Банк — Азбука Вкуса». В этом случае все бонусные баллы за покупки по картам накапливаются на единый бонусный счет.

Все карты «Тинькофф Банк — Азбука Вкуса» поддерживают бесконтактную технологию оплаты, в том числе через Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Оставить заявку, подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. Карта будет доставлена клиенту в течение нескольких рабочих дней в удобные для него место и время. Обслуживание карты полностью дистанционное и не требует посещения офиса.