Сменился руководитель управления разработки СКБ Контур

На должность руководителя СКБ Контур назначен Александр Голубев. До назначения на новую должность Александр был менеджером разработки «Кабинета Удостоверяющего центра». Прежний руководитель управления разработки Игорь Устюжанин взял на себя развитие международных проектов.

Александр Голубев пришел в СКБ Контур в 2011 г., закончив бакалавриат Института математики и компьютерных наук УрФУ и продолжая параллельно обучение в магистратуре (специальность «Компьютерные науки»). Начинал разработчиком «Кабинета Удостоверяющего центра», в 2013 г. стал тимлидом проекта, а в 2014 г. – менеджером разработки.

Одна из важнейших задач СКБ Контур – научиться быстро запускать новые сервисы. И Александр видит своей целью помочь этому.

«Для запуска и развития сервисов нужны не только разработчики, аналитики, дизайнеры, тестировщики, но и менеджеры разработки – драйверы процесса. Особенно это важно для запуска новых проектов и организации новых команд. Свою цель на ближайшее время я вижу именно в том, чтобы научиться в рамках Управления разработки растить этих самых драйверов и организаторов. Именно растить, а не стараться больше привлекать извне. Представителей остальных ролей мы уже умеем готовить, а вот тимлиды, менеджеры разработки, менеджеры проектов – зона роста», – отметил Александр Голубев.

«Кандидатуру Александра Голубева одобрил инженерный совет, куда входят самые квалифицированные специалисты управления разработки. Думаю, это главный залог продуктивной работы, – отметил Владимир Бублик, руководитель Департамента программных продуктов. – Уверен, что Александр не только поддержит начатое, но и внесет свою лепту в развитие этого ключевого для компании подразделения. У него есть для этого все необходимое: и знания, и опыт, и понимание задач, которые стоят перед управлением разработки».

Прежний руководитель разработки Игорь Устюжанин теперь курирует инициативы СКБ Контур за рубежом. «Этой осенью компания вплотную подошла к выходу на зарубежные рынки. Задач очень много: это проработка стратегии, полевые исследования, проверка гипотез и т.д., – сказал Игорь Устюжанин. – Оставив пост руководителя Управления разработки, я смогу заняться этой темой вплотную».