Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader

ГК ISBC объявила о разработке новых отечественных считывателей СКУД ESMART Reader. Инновационное решение основано на технологии ESMART Доступ и обеспечивает максимальную защиту.

Основной особенностью системы является использование мобильного телефона вместо пропуска и смарт-карт. Технологии BLE и NFC превращают устройство на iOS или Android в идентификатор доступа. Режим «Свободные руки» позволяет открывать двери на расстоянии до 10 метров, даже не доставая телефон из кармана. Настройка и обслуживание системы осуществляются с помощью мобильных приложений и SDK.

Отечественные считыватели СКУД обеспечивают 100% безопасный доступ. В качестве идентификаторов могут использоваться все чипы ESMART Доступ, RFID-брелоки AIRTAG, RFID-браслеты, карты доступа NXP MIFARE с использованием AES-128 и CRYPTO1, RFID/NFC-часы, виртуальные карты на мобильных устройствах.

ESMART Reader производятся на заводе ISBC в г. Зеленограде. В товарную линейку входят 3 модели, отличающиеся дизайном и назначением, - STONE, NEO и OEM. Все модели будут представлены 20 марта на Securika Moscow 2018.

«Цифровые сервисы мегаполиса развиваются, создается максимально комфортная среда для горожан. Для безопасного доступа в офисы, на парковки и в жилищные комплексы Группа компаний ISBC разработала новую технологию защищенного доступа ESMART Доступ. Она реализована на считывателях ESMART Reader и многофункциональных бесконтактных идентификаторах со 100% защитой от взлома и подделки. Наша разработка интегрирует функции пропусков, транспортных карт, программ лояльности и электронно-цифровых подписей на удобных и современных носителях», - сказал Дмитрий Корниенко, директор по маркетингу и PR группы компаний ISBC.