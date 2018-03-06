S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, завершила разработку пилотной системы предиктивного технического обслуживания (predictive maintenance) для воздушных судов Airbus A319. В течение года планируется подключить к системе большую часть парка S7 Airlines.

Анализируя массив исторических данных по техническому обслуживанию воздушных судов и работе отдельных компонентов, система позволяет прогнозировать в долгосрочной перспективе возможные дефекты по каждому самолету S7 Airlines. Планируется, что в результате работы системы удастся снизить количество задержек вылетов по техническим причинам.

Система определяет вероятность возникновения разных типов дефектов в определенный период в будущем. В случае, если вероятность оказывается выше установленного порога, рекомендуется провести дополнительную диагностику воздушного судна.

«S7 Airlines применяет новейшие решения для наиболее эффективной работы авиакомпании. Современные технологии в области машинного обучения позволяют применять новый подход к обеспечению безопасности полетов. В частности, можно достаточно точно прогнозировать поломки с помощью математических моделей. Современные разработки производителей воздушных судов позволяют практически мгновенно по завершении полета получать информацию о работе всех систем. В комплексе с многолетним опытом специалистов S7 Technics это позволяет существенно повысить эффективность технического обслуживания самолетов», – сказал Павел Воронин, заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group.

Для анализа данных и построения математической модели используется программное обеспечение, разработанное специалистами S7 Airlines совместно с Datadvance, российской компанией по прогнозной аналитике. Консультантами по инженерно-техническому обслуживанию воздушных судов выступили специалисты S7 Technics. На сегодняшний день массив данных включает значения, зафиксированные в системах телеметрии самолетов, базы данных холдинга технического обслуживания и ремонта авиатехники S7 Technics и метеорологические данные за период с 2012 по 2017 г.

Специалисты компании работают над развитием системы. Следующий шаг – внедрение промышленной системы с большей производительностью, с возможностью выгрузки данных в режиме реального времени и удобным пользовательским интерфейсом.