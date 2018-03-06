«Ростелеком» обеспечил рост выручки в IV квартале 2017 года на 5%

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

Рост выручки компании в IV кв. 2017 г. составил 5% год-к-году; третий квартал подряд рост выручки составляет 4-5%. Доля цифрового сегмента в выручке составила 47%.

Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+9%) и IPTV (+14%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV. Свободный денежный поток за 12 месяцев 2017 г. вырос на 53% до 20,4 млрд руб.

Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, в IV кв. составил почти 40%.

Выручка компании выросла на 5% до 84,1 млрд руб. по сравнению с IV кв. 2016 г. Показатель OIBDA вырос на 5% и составил 25,7 млрд руб. Рентабельность по OIBDA выросла до 30,5% против 30,3% в 4 квартале 2016 г. Чистая прибыль выросла на 16% до 4,2 млрд руб. по сравнению с 4 кварталом 2016 г.

Капитальные вложения составили 18,5 млрд руб. (21,9% от выручки), увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,1 млрд руб. и 18,7% от выручки за IV кв. 2016 г.). Чистый долг увеличился на 2% с начала года и составил 181,6 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.

За весь 2017 г. выручка компании выросла на 3% до 305,3 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г. Показатель OIBDA вырос на 0,085 млрд руб. до 96,9 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г. Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,5% за 12 месяцами 2016 г.

Чистая прибыль выросла на 15% до 14,05 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2016 г. Капитальные вложения составили 60,8 млрд руб. (19,9% от выручки), снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (61,9 млрд руб. и 20,8% от выручки за 12 месяцев 2016 г.).

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил: «Уже третий квартал подряд компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и позитивную динамику по OIBDA. Мы продолжаем расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляет сегмент цифровых и контентных услуг. Именно этот сегмент устойчиво демонстрирует двузначные темпы роста доходов и является драйвером стратегических преобразований «Ростелекома»».

«Сильные результаты в четвертом квартале и в целом за 2017 год позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Мы выполнили свой прогноз на прошедший отчетный период и ожидаем дальнейшей позитивной динамики основных финансовых показателей в будущем. Поэтому в 2018 году мы считаем, что выручка может вырасти на 2%, по OIBDA margin планируем обеспечить уровень более 31,5%, при этом CAPEX прогнозируем в пределах 60-65 млрд руб. без учета реализации гос. программ», - отметил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент - финансовый директор «Ростелекома».

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) в 4 квартале 2017 г. выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,7 млн. Абонентская база сегмента В2С выросла на 3% до 12,0 млн, при этом число абонентов, подключенных по оптике, выросло на 8% год-к-году до 7,7 млн (64% от абонентской базы).

Количество абонентов платного ТВ выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,8 млн домохозяйств. Из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 14% до 4,8 млн подписчиков.

Количество абонентов MVNO достигло 0,8 млн. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 8% до 19,1 млн.