Red Hat обновила системы управления в гибридных облачных средах

Red Hat представила новые разработки в своем портфеле средств управления. Последние версии решений Red Hat Satellite и Red Hat CloudForms помогают ускорить развертывание облачных сред Red Hat, а также автоматизировать и упростить повседневное управление ИТ-инфраструктурой.

Охват физических, виртуальных и частных/общедоступных облачных сред с переносом рабочих нагрузок между ними повышает сложность ИТ-инфраструктур. Гетерогенная природа таких корпоративных систем часто требует средств управления нового типа, способных улучшить масштабирование, производительность и стабильность, а также сформировать единое пространство управления в разрозненных инфраструктурах.

Эта концепция нашла отражение в новых версиях Red Hat Satellite и Red Hat CloudForms, реализующих централизованный и основанный на автоматизации подход к управлению. Интеграция с Red Hat Insights и Red Hat Ansible Tower позволяет не только оперативно выявлять, но и упреждать критические риски за счет планирования изменений и автогенерации соответствующих сценариев автоматизации Ansible. Кроме того, интеграция вместе с новыми возможностями Red Hat Satellite и CloudForms облегчает использование гибридных облачных сред, повышает динамичность ИТ-систем и предприятия в целом.

Автоматизация является важным компонентом цифровой трансформации, помогающим повысить производительность, ускорить получение результатов, оптимизировать бизнес-процессы и ИТ-операции. Углубляя интеграцию средств управления с технологиями Ansible, Red Hat стремится предоставить заказчику более динамичный и целостный подход к управлению средами Red Hat и гибридными инфраструктурами. Благодаря автоматизации как основополагающей функциональности, Red Hat Satellite 6.3 и Red Hat CloudForms 4.6 помогают ускорить развертывание и обновление ИТ-систем и сервисов. Это происходит путем оптимизации процессов подготовки ИТ-ресурсов при повышении общей стабильности и производительности систем.

Red Hat Satellite 6.3. Углубленная интеграция с Ansible обеспечивает две вещи: во-первых, Red Hat Satellite теперь может предоставлять динамический источник инвентарных данных при выборе целевых систем для выполнения сценариев автоматизации в Red Hat Ansible Tower. Во-вторых, серверы, генерируемые через Red Hat Satellite, могут запрашивать дополнительные сценарии автоматизации или передавать данные о своем состоянии в Red Hat Ansible Tower. Эти функции призваны предоставить большую гибкость ИТ-специалистам, стремящимся сочетать возможности традиционных средств управления и инструментов автоматизации

Red Hat Satellite 6.3 также предлагает улучшенную интеграцию с сервисом мониторинга и прогнозирования неполадок Red Hat Insights. Расширенная интеграция предоставляет новые виджеты со сводной информацией по Insights-действиям и Insights-рискам, позволяя проактивно обнаруживать проблемы с производительностью и стабильностью.. Кроме того, интеграция дает возможность работать с планировщиком Insights через Red Hat Ansible Engine или Red Hat Ansible Tower, помогая организациям автоматически устранять риски, выявленные средствами Insights.

Red Hat Satellite 6.3 предлагает расширенную поддержку гибридных сред, позволяя запускать серверы Satellite и Satellite Capsule Server на облачной платформе Amazon EC2. Это дает возможность реализовывать полнофункциональное системное управление при развертывании ИТ-инфраструктур в облаке Amazon. Поскольку организации увеличивают рабочие нагрузки в облаках, им важно обеспечивать более последовательное и эффективное управление системой. Теперь пользователи Red Hat Satellite могут управлять своей инфраструктурой на Amazon EC2, пользуясь глобальной технической поддержкой Red Hat, отмеченной многочисленными наградами.

Red Hat CloudForms 4.6 развивает концепцию управления мультиоблачными средами на основе автоматизации, представленную в CloudForms 4.5. Новая версия предлагает расширенную поддержку Red Hat OpenShift Container Platform и Red Hat Openstack Platform на уровне средств автоматизированной подготовки инфраструктурных компонентов и масштабирования. Перечень средств Ansible расширился, позволяя обращаться к ним непосредственно из CloudForms. В частности, CloudForms может выполнять сценарии Ansible, а также видеть и подключаться к ИТ-ресурсам, развернутым средствами Ansible.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с производителями аппаратных средств, Red Hat CloudForms 4.6 теперь обеспечивает управление не только гибридными облачными средами, но и гибридными ИТ-инфраструктурами. Вдобавок к виртуальным и мультиоблачным средам, новая версия CloudForms также поддерживает обнаружение ИТ-ресурсов в физических инфраструктурах и управление ими с помощью центральной панели. Она позволяет администраторам контролировать локальные вычислительные мощности, анализировать влияние инфраструктурных изменений на рабочие нагрузки и решать задачи сопровождения инфраструктуры.

Red Hat Consulting. Чтобы помочь клиентам приумножить свои инвестиции и получить максимальную отдачу от систем управления и автоматизации, Red Hat Consulting предоставляет услуги и экспертизу для более быстрой и эффективной интеграции новых технологий с существующими операциями. Предоставляя широкий спектр услуг от обучения до разработки технологических сред, Red Hat Consulting помогает предприятиям разрабатывать современный подход к гибридному управлению облаками.

Red Hat Satellite 6.3 и Red Hat CloudForms 4.6 уже доступны заказчикам с действующей подпиской.

Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент Red Hat и руководитель направления Management, отметил: «Способность к масштабированию и запуску новых продуктов и услуг ускоренными темпами — это ключевые преимущества цифровой трансформации. Ведь это процесс, в рамках которого предприятия переходят на новые цифровые технологии с целью повышения динамичности бизнеса. Однако, эта новая динамичность зачастую требует новых подходов к управлению, таких, которые отвечают на растущую сложность ИТ-систем автоматизацией задач. Сегодняшний анонс в очередной раз подтверждает стремление Red Hat развивать системы управления на основе автоматизации Ansible, которые помогают нашим заказчикам внедрять новые технологии при улучшении контроля над гибридными облачными инфраструктурами».