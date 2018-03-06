Positive Technologies: 47% кибератак 2017 года были направлены на инфраструктуру компаний

По мнению экспертов Positive Technologies, самыми частыми объектами атак в 2017 году стали инфраструктура и веб-ресурсы компаний, а среди главных трендов года специалисты называют трояны-шифровальщики, развитие рынка киберуслуг, атаки на банки, криптовалютные биржи и ICO.

Главным трендом 2017 года стали трояны-шифровальщики. Причем, как показал анализ поведения злоумышленников на протяжении всего года, проблему представляют не столько вымогатели, сколько вирусы, которые безвозвратно шифруют данные, нанося тем самым огромный урон инфраструктуре компаний.

Пока одни заражают «вредоносами», другие налаживают их производство. За счет активного продвижения услуги ransomware as a service одни и те же трояны стали многократно использоваться разными лицами, а порог входа в киберпреступный бизнес снижается, поскольку через интернет купить вредоносное ПО теперь может любой желающий. А значит, число вредоносных кампаний будет только увеличиваться.

В течение всего 2017 года росло и количество жертв среди обычных пользователей: если в первом квартале аналитики Positive Technologies насчитали 21 уникальный инцидент, в результате которого пострадали частные лица, то к концу года их число приблизилось к 100. Эксперты компании связывают этот факт также с популярностью ransomware as a service, поскольку новички в киберпреступной среде, которые ищут быстрой наживы, чаще всего направляют купленные трояны именно на частных лиц. Стоит также отметить, что в 2017 году наибольший интерес у злоумышленников в принципе вызывали именно рядовые пользователи: это 26% всех атак.

Основными мотивами злоумышленников в 2017 году были получение прямой финансовой выгоды (70%) и кража данных (26%). Самыми похищаемыми данными стали медицинская информация и данные платежных карт. При этом, как отмечают эксперты, хотя персональные данные продолжают интересовать злоумышленников, в даркнете они уже не ценятся так высоко как раньше.

Поднявшийся в 2017 году ажиотаж вокруг криптовалют и существенный рост популярности ICO привлекли и злоумышленников, направивших атаки на криптовалютные биржи, кошельки частных лиц и ICO. И пока одни регистрировали криптокошельки и переводили на них деньги, другие опустошали эти кошельки, например, путем подбора учетных данных.

Не остался без внимания киберпреступников и стремительно растущий рынок «умных вещей». Компрометация учетных данных от IoT-устройств привела к тому, что миллионы роутеров, IP-камер, и пылесосов и прочей утвари оказались в ботнетах и используются для майнинга криптовалюты, слежки за людьми, DDoS-атак и прочего.

«В течение 2017 года мы наблюдали рост популярности масштабных вредоносных атак: если в первом полугодии доли массовых и целевых атак были примерно равны, то по итогам года большинство составили массовые кибератаки (57%). В будущем такие атаки будут продолжаться и эволюционировать. При этом они будут нацелены не только на получение прибыли, но и на деструктивное воздействие, — отметила аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко. - Вредоносное ПО превращается в настоящее оружие, способное привести к разрушительным последствиям. Если компании не примут необходимые меры по защите, то нельзя исключать новые громкие целенаправленные атаки с использованием специализированного вредоносного ПО».