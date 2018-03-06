Fujitsu: каждый пятый ритейлер не справился с цифровой трансформацией бизнеса

Согласно итогам опроса Fujitsu, 93% компаний розничной торговли заявили о том, что у них есть четко определенная стратегия внедрения цифровых технологий. Однако этот сектор экономики все еще отстает от других по объемам реализованных ИТ-проектов. Такой вывод сделан в результате глобального исследования компании Fujitsu Цифровая трансформация: Люди, Действия, Сотрудничество и Технологии (Digital Transformation: People, Actions, Collaboration and Technology, PACT).

В опросе, который проводился в рамках более масштабного исследовательского проекта Fujitsu, приняли участие 189 руководителей из сферы розничной торговли. Согласно его итогам, страх неудачной реализации проектов цифровой трансформации является серьезным препятствием для ритейлеров: 70% участников признались, что это обстоятельство существенно замедляет развитие их бизнеса. Каждый пятый респондент (19%) за последние два года не смог воплотить, как минимум, один проект цифровой трансформации, который в среднем стоил 337 381 евро. Кроме того, почти четверти участников (23%) уже приходилось прекращать реализацию цифровых проектов и нести убытки порядка 182 321 евро.

Несмотря на такое положение вещей, большинство опрошенных надеется на возврат инвестиций и дополнительные преимущества от проектов цифровизации в ближайшие полтора года. Преобладающее большинство участников опроса (86%) уверено, что в их компаниях имеется культура инноваций. Они считают, что процессы и модели поведения являются самыми важными факторами при реализации цифровых преобразований (34%). Вторым по важности фактором они называют сотрудников, задействованных в проектах цифровой трансформации (24%).

71% компаний розничной торговли согласны с тем, что в настоящий момент они не имеют достаточно навыков для воплощения ИТ-проектов. 69% респондентов обеспокоены тем, что их компании слишком много внимания уделяют вопросам технологических изменений в процессе цифровой трансформации, а не навыкам, процессам и моделям поведения, которые ее поддерживают. Хотя почти половина ритейлеров инвестирует средства в системы на основе Интернета вещей, 73% из их числа озабочены собственными способностями при внедрении новых цифровых технологий, включая искусственный интеллект.

Большинство компании розничной торговли уже работает над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. 87% участников опроса принимают меры для предоставления своим сотрудникам свободного доступа к ИТ-обучению и инвестируют в совместную работу со сторонними технологическими экспертами и заказчиками. При этом, по сравнению с другими секторами экономики, ритейлеры меньше всех прочих заинтересованы в совместных проектах по реализации цифровых инноваций с партнерами: только половина респондентов осуществляет подобного рода инициативы.

Ричард Кларке (Richard Clarke), вице-президент по глобальной стратегии в розничном секторе компании Fujitsu, сказал: «Цифровая трансформация коренным образом изменяет весь ландшафт розничной торговли. Удовлетворение ожиданий заказчиков и соответствие динамике развития рынка – это сложные задачи для многих ритейлеров. Но их можно решить только путем внедрения нового образа мышления. Цифровая трансформация не ограничивается только технологиями. Безусловно, правильные инструменты имеют очень важное значение, но правильные навыки и компетентные партнеры также важны. Если ритейлеры хотят добиться успеха, они должны научиться эффективно балансировать в своем бизнесе четыре ключевых элемента: Люди, Действия, Сотрудничество и Технологии».

Исследование показало, что 35% ритейлеров уже реализовали цифровые проекты, а 38% находятся в процессе их реализации. Более половины респондентов (54%) внедряют цифровые инструменты в свои бизнес-процессы и функциональные навыки. Для трети участников опроса (31%) цифровая трансформация означает преобразование методов получения прибыли и моделей ведения бизнеса компаний. А 58% опрошенных полагают, что создают новые цифровые бизнес-процессы. Тем не менее, теневые ИТ по-прежнему остаются проблемой: 70% считают, что теневые цифровые проекты являются единственным решением для внедрения инноваций.

Приблизительно для двух третей (66%) ритейлеров заказчики являются движущей силой цифровой трансформации. 91% отмечает желание заказчиков вести дела с поставщиками, более развитыми с точки зрения ИТ. При этом 69% респондентов считают, что цифровая трансформация приведет к усилению конкуренции. Внедрение цифровых технологий оказывает значительное влияние на сектор розничной торговли по сравнению с другими секторами экономики. Три четверти ритейлеров заявили, что невозможно предсказать, кто будет их конкурентами в следующие десять лет. 86% считают, что их способность к изменениям будет иметь критически важное значение в ближайшие пять лет.