Eset предлагает мобильный антивирус по подписке

Eset сообщила о запуске нового сервиса. Теперь в интернет-магазине компании доступна подписка на продукты для защиты мобильных устройств – Eset NOD32 Mobile Security и Eset NOD32 Parental Control.

Мобильный антивирус Eset NOD32 Mobile Security предназначен для смартфонов и планшетов на Android. Он защищает устройства от вирусов, вредоносных приложений и мошеннических операций. Функция «Антиспам» избавит от нежелательных звонков и рекламных рассылок, а модуль «Антивор» поможет в поисках потерянного или украденного устройства.

Приложение Eset NOD32 Parental Control для Android разработано для семей с детьми всех возрастов. Продукт тактично ограждает детей от нежелательного контента, помогает грамотно распределять время между учебой и развлечениями, позволяет родителям всегда знать, где находится ребенок.

«Ежемесячная подписка – это удобный способ покупки Eset NOD32 и хорошая возможность попробовать продукт без необходимости платить сразу за год использования лицензии, – отметил Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Если клиент меняет смартфон или планшет, он может в любой момент отключить подписку или подписаться снова. Активировать подписку на Eset NOD32 можно как на витрине интернет-магазина Eset, так и в личном кабинете Eset Connect».

Стоимость одного месяца подписки на Eset NOD32 Mobile Security составляет 59 рублей, на Eset NOD32 Parental Control – 99 рублей.