«Дикси» начала принимать Alipay

ГК «Дикси» (сети «Дикси», «Виктория», «Мегамарт») объявила о начале приема к оплате на кассах мобильного приложения Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству «Дикси» с группой компаний «МОБИ.Деньги», официальным партнером платежной системы Аlipay в России.

Российские продукты питания традиционно очень ценятся китайскими покупателями и считаются экологически чистыми и полезными. Особенно популярны среди китайцев российские сладости и выпечка. Подключение Alipay к кассам «Дикси» позволит китайским туристам и постоянно проживающим в России гражданам Китая оплачивать товары в магазинах наиболее комфортным и привычным способом – с помощью мобильного приложения.

Мобильное приложение Alipay, являясь одним из наиболее популярных платежных инструментов среди граждан Поднебесной, предоставляет торговой сети возможность прямой коммуникации с китайским потребителем. Теперь всю информацию о торговых точках, товарах и акциях сети «Дикси» китайский турист может получать в мобильном приложении на китайском языке. Система геотаргетинга позволяет туристам оперативно находить места, где можно купить интересующие продукты. Приложение также позволяет планировать покупки заранее на этапе подготовки к поездке в Россию. Таким образом, подключение к системе Alipay – это прекрасная возможность для российских торговых предприятий увеличить клиентский потоком за счет китайской аудитории.

Технологическое решение от «МОБИ.Деньги» позволяет интегрировать систему Alipay непосредственно в кассовое программное обеспечение, установленное на торговой точке, и не требует установки дополнительного оборудования. Сама процедура оплаты понятна и знакома китайскому пользователю и занимает не более 30 секунд. Клиент выбирает товары, обращается на кассу и в один клик генерирует QR-код в мобильном приложении. Кассир считывает QR-код с экрана гаджета.

Директор по развитию бизнеса Alipay в России, странах СНГ и Ближнего Востока Богдан Задорожный отметил: «Расширение партнерства с продуктовыми сетями, поможет дать китайским туристам, экспатам и студентам большие возможности для покупок в России. Гости из Китая активно и много интересуются российскими товарами, причем речь идет не только о премиальном, но и регулярном ассортименте магазинов формата "у дома", среди которого овощи и фрукты, молочная продукция, выпечка и кондитерские изделия. Благодаря туристическим группам и индивидуальным туристам, в ряде центральных локаций такие магазины могут существенно увеличить траффик и продажи. А китайцы, постоянно живущие в России, обязательно обеспечат дополнительные обороты продуктовым сетям».

Генеральный директор ГК «Дикси» Сергей Беляков сказал: «Мы постоянно работаем над улучшением наших магазинов и будем рады предложить покупателям, пользующимся Alipay, этот платежный сервис для совершения покупок. Благодаря сотрудничеству с нашим технологическим партнером и запуску новой платежной системы, ассортимент "Дикси" и "Виктории", промо-акции, станут доступны еще большему числу людей, а посещение наших магазинов и приобретение товаров будут комфортными и приятными. Это особенно актуально накануне Чемпионата мира по футболу и ожидаемого в связи с этим многократного увеличения потока туристов».

Заместитель генерального директора по маркетингу и корпоративным коммуникациям «МОБИ.Деньги», Скуратовская Кристина отметила: «По данным исследований глобальной аналитической компании Neilsen более 90% китайских туристов предпочли бы во время заграничных поездок использовать мобильное приложение в качестве основного платежного инструмента, если бы у них была такая возможность. "МОБИ.Деньги" совместно с партнерами предоставляет такую возможность в России. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе вся крупная российская розница будет подключена к Alipay».