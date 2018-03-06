Comparex оптимизировал программу лицензирования «Алтайкрайэнерго»

«Алтайкрайэнерго» заключила соглашение с Comparex на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Enterprise Agreement True-up. Это помогло сократить затраты на лицензирование используемых программных продуктов, а также повысить техническую готовность компании к разработке и развитию новых информационных сервисов и приложений.

Департамент информационных технологий компании «Алтайкрайэнерго» сопровождает и развивает ряд информационных сервисов, поддерживающих процесс электроснабжения потребителей. Эти процессы постоянно оптимизируются и видоизменяются, что влечет за собой также изменения в функционировании как информационных систем, так и вычислительной инфраструктуры, на которой они исполняются. Произошедшие за последние несколько лет технические и организационные изменения в «Алтайкрайэнерго» потребовали пересмотра и оптимизации имеющихся лицензионных договоров на программное обеспечение, для помощи в этом процессе компания обратились к специалистам Comparex.

Специалисты по вычислительному оборудованию, системам виртуализации и программам лицензирования компании Comparex провели обследование ИТ-инфраструктуры «Алтайкрайэнерго» и выработали ряд рекомендаций, соблюдение которых дало «Алтайкраэнерго» сокращение затрат на лицензирование используемых программных продуктов, снятие ограничения на количество экземпляров новых бизнес-приложений в виртуальной инфраструктуре, повышение технической готовности компании к разработке и развитию новых информационных сервисов и приложений.

В результате заключения соглашения заказчик может не только осуществить процедуру комплексного лицензирования используемого программного обеспечения, а также стандартизировать и оптимизировать с ее помощью производственные и бизнес-процессы компании.

«Данная программа позволяет решать текущие задачи по лицензированию ПО и оптимизировать ИТ-бюджет благодаря централизованному управлению лицензиями и прозрачной картине по закупленному ПО. Что позволяет нам не только снизить затраты на приобретение программных продуктов Microsoft, но и сохранить гибкость в управлении лицензиями», - сказал Гладышев Вадим Сергеевич, начальник департамента ИТ «СК Алтайкрайэнерго».