Бинбанк подключил бесконтактную оплату смартфоном по всем корпоративным картам

Держатели карт Бинбанка категории Business международных платежных систем могут воспользоваться любым удобным для них сервисом бесконтактной оплаты с помощью смартфона или «умных» часов: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay (только по картам Visa).

Сервис доступен в том числе по всем ранее выпущенным картам Visa и Mastercard.

Корпоративные карты Бинбанка могут оформить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие в банке расчетный счет. Карты категории Business являются инструментом для оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов, при этом процедура их учета становится оптимизированной и простой. Также корпоративные карты позволяют с удобством пополнять расчетный счет организации.