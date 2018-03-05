ZTE представила смартфон Blade A6 MAX с емкой батареей. Цена

Российское подразделение ZTE Mobile Devices объявило о начале продаж смартфона ZTE Blade A6 MAX с экраном 5,5 дюйма и энергоэффективными функциями операционной системы. Новинка станет компаньоном для тех, кто использует смартфон для развлечений, навигации и рабочих задач.

ZTE Blade A6 MAX — гаджет с большим IPS-дисплеем, покрытым изогнутым стеклом 2.5D. Диагональ экрана составляет 5,5 дюйма, разрешение — 1280 х 720 точек.

Особенность новинки заключается в увеличенном сроке автономной работы. Аккумулятор смартфона обладает емкостью 4000 мАч, что обеспечит в среднем до двух дней активного использования и месяц в режиме ожидания.

Аппаратные особенности устройства дополнены программными энергосберегающими функциями — так называемой «эффективной ОС». Благодаря технологии Smart-Power Saving снижается расход заряда при работе с приложениями (до 15% в играх и до 28% во время навигации). В смартфоне предусмотрены режимы экономии энергии: активные процессы становятся фоновыми после выключения экрана, а приложения, которые редко используются, останавливаются.

При низком заряде батареи устройство отключает все лишнее — вибрацию, геолокацию, мобильные данные и т.п. Кроме того, в новинке предусмотрен «интеллектуальный режим»: днём cмартфон изучает привычки пользователя и частоту использования приложений, чтобы обеспечить наилучшее быстродействие или закрытие приложений, чрезмерно потребляющих энергию. В ночное время, когда пользователь оставляет смартфон надолго, и его экран выключен, устройство автоматически переходит в режим сна

Емкая батарея в паре с технологией OTG позволит использовать аппарат как power bank, заряжая другие смартфоны от 0 до 100%. 8-мегапиксельная основная камера откроет возможности для съемки, в том числе для создания GIF-фото и фото в высоком разрешении.

Технология VoLTE улучшит качество связи и ускорит соединение с абонентом. Технология VoWiFi даст возможность общаться по телефону в местах с плохой связью – в метро, подвальных помещениях, поездах.

У ZTE Blade A6 MAX обтекаемый корпус с плавными линиями и закругленными углами. Вес аппарата составляет 161 грамм. Новинка доступна в двух цветах — черном и темно-синем.

Устройство поступило в продажу в России с марта 2018 года. Рекомендованная розничная стоимость новинки – 8990 руб.