ВШЭ открывает совместную лабораторию с Samsung Research

Samsung-HSE Laboratory будет разрабатывать механизмы байесовского вывода в современных нейронных сетях, что позволит решить ряд проблем в глубинном обучении. Команду лаборатории составят сотрудники исследовательской группы байесовских методов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — одной из сильнейших научных групп России в области машинного обучения и байесовского вывода. Возглавит ее профессор ВШЭ Дмитрий Ветров.

Нейронные сети и байесовские модели — две популярные парадигмы в области машинного обучения. Первые совершили настоящую революцию в области обработки больших объемов данных, дав начало новому направлению, получившему название глубинное обучение. Вторые традиционно применялись для обработки малых данных. Новый математический аппарат, разработанный в 2010 г., позволяет конструировать масштабируемые байесовские модели. Это дает возможность применить механизмы байесовского вывода в современных нейронных сетях. Даже первые попытки построения гибридных нейробайесовских моделей приводят к неожиданным и интересным результатам. Например, благодаря использованию байесовского вывода в нейронных сетях удается сжать сеть приблизительно в 100 раз без потери точности ее работы.

Нейробайесовский подход потенциально может решить ряд открытых проблем в глубинном обучении: возможность катастрофического переобучения на шумы в данных, самоуверенность нейронной сети даже в ошибочных предсказаниях, неинтерпретируемость процесса принятия решения, уязвимость к враждебным атакам (adversarial attacks). Все эти проблемы осознаются научным сообществом, над их решением работают многие коллективы по всей планете, но готовых ответов пока нет.

«В своих разработках мы используем много моделей глубинного обучения. Но для того чтобы не отставать от конкурентов, недостаточно просто использовать готовые модели. Нужно создавать и новые технологии машинного обучения. Это тем более важно, что область глубинного обучения еще не "устоялась" и каждый год появляются все новые модели, а уже существующие быстро устаревают, — отметил доктор Гынбэ Ли, руководитель AI Center, недавно созданного подразделения Samsung Research. — Все это означает, что человечество пока не нащупало оптимального решения для обработки больших объемов данных. Поэтому сотрудничество с ведущими научными группами в области машинного обучения и искусственного интеллекта в университетах по всему миру позволяет "держать руку на пульсе" и отслеживать самые последние достижения в области, а также получать эксклюзивный доступ к технологиям, созданным в лабораториях-партнерах».

«Решение корпорации Samsung выбрать нашу группу в качестве ключевого партнера в России, дав нам возможности сосредоточиться исключительно на фундаментальных исследованиях, — это знак признания наших научных достижений и одновременно кредит доверия, который мы постараемся полностью оправдать, — сказал руководитель совместной лаборатории и глава исследовательской группы байесовских методов ВШЭ Дмитрий Ветров. — Обычно крупные компании стараются использовать ученых для решения конкретных прикладных задач. Я рад, что наши корейские партнеры понимают всю важность исследований по разработке новых технологий, а не решения конкретных задач. Наша лаборатория будет заниматься именно созданием новых технологий, то есть самым интересным с точки зрения ученого. Наши цели полностью совпадают с пожеланиями наших партнеров, что служит залогом успешного и длительного сотрудничества».

Помимо научных проектов, совместная лаборатория НИУ ВШЭ — Samsung будет активно участвовать в образовательном процессе. К работе в ней будут привлекаться и студенты, и аспиранты факультета компьютерных наук. В августе 2018 г. при поддержке компании Samsung пройдет вторая летняя школа по нейробайесовским методам.