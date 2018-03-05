В Беларуси появился первый мобильный банк с Siri

«БПС-Сбербанк» объявил о том, что первым в Беларуси внедрил Siri в свое мобильное приложение. Владельцы iPhone и iPad могут использовать голосового помощника для контроля за состоянием текущего счета.

Чтобы узнать, сколько денег осталось на карте, достаточно голосом попросить Siri показать баланс. Сервис также подскажет, сколько денег осталось на том или ином счете, равно как и ответит на другие вопросы. Голосовой помощник учится в процессе использования, адаптируясь к особенностям поведения владельца гаджета.

Сервис Siri появился в обновленном приложении «Сбербанк Онлайн». Голосовой ассистент работает в устройствах iOS (версии не ниже 11.1). Для его запуска нужно разрешить использование Siri в мобильном устройстве. При этом помощник будет контролировать баланс тех карт, которые выбраны для отображения в виджете.

«Впервые белорусский банк предложил упростить управление балансом с помощью Siri. Это особенно удобно, если, скажем, заняты руки, на улице очень холодно или просто нет возможности отвлекаться. Новые технологии сделали нашего финансового помощника еще более дружелюбным и комфортным в использовании», – отметил заместитель председателя правления «БПС-Сбербанка» Александр Наумов.