«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack

D-Link объявила о выпуске новой версии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.

D-Link и «Смарт-Софт» являются технологическими партнерами в области решений информационной безопасности. В феврале 2017 года компании представили программно-аппаратный комплекс Traffic Inspector Next Generation на базе серверных платформ ASRock Rack, cобираемых и конфигурируемых на собственной производственной базе D-Link в Рязани. Решение предназначено для организации и управления интернет-доступом, контроля трафика и защиты локальных сетей от различных типов угроз в государственных структурах и коммерческих организациях с количеством пользователей до 1000 человек. В декабре 2017 года решение Traffic Inspector Next Generation успешно прошло сертификацию ФСТЭК России по новым требованиям к межсетевым экранам.

Для соответствия требованиям законодательства РФ в сфере предоставления публичного доступа к сети Интернет в UTM-решении Traffic Inspector Next Generation реализован функционал SMS Portal, работающий на всех поддерживаемых версиях десктопных и мобильных операционных систем.

Новая версия Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 поддерживает специальный шаблон страницы SMS-идентификации с выбором группы или возрастной категории; расширенный перечень поддерживаемых SMS-шлюзов; возможность просмотра статистики по SMS-пользователям в отчетах по прокси; возможность применять правила доступа Squid и NetPolice к SMS-пользователям.

Решение Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 обеспечивает владельцам точек публичного доступа в Интернет полное соответствие требованиям законодательства РФ: Федерального закона от 27.07.2006 No149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; постановления правительства РФ от 31 июля 2014 г. No758 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»; прочих законодательных актов, регулирующих сферу услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Решение Traffic Inspector Next Generation доступно для заказа на сайте компании «Смарт-Софт».

В настоящее время для поставки с производственно-логистического комплекса D-Link в Рязани доступны следующие серверные платформы ASRock Rack: одноюнитовая 1U2FH-4L с 4 фронтальными отсеками для жестких дисков, двухюнитовая 2U4FH-8L с 8 фронтальными отсеками для жестких дисков, двухюнитовая blade-система 2U4N-F с 4 серверными узлами.