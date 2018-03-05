R-Style Softlab дополнила линейку решений RS-Connect новым модулем

R-Style Softlab расширила линейку решений RS-Connect, дополнив ее модулем для автоматизации взаимодействия банков с «Электронной биржей банковских гарантий». Новый продукт позволяет наладить обмен между различными банковскими системами и торговой площадкой My-bg.ru, оказывающей содействие юридическим лицам (участвующим в тендерах по госзакупкам) при их обращении в кредитные организации за финансовым обеспечением в виде банковских гарантий.

Модуль «RS-Connect. Обмен с электронной биржей банковских гарантий» создан с целью повышения качества ввода информации (полноты, достоверности, актуальности) на стороне банка, а также уменьшения временных затрат на операции по выданным экспресс-гарантиям.

В ИТ-решение встроена функциональность для получения сведений из автоматизированной информационной системы (АИС) биржи по заявкам банковских гарантий, формирования квитанций в АИС по результатам первичной обработки данных, анализа информации, передачи полученных данных в системы банка.

«Электронная биржа предоставляет бизнесу возможность отправить через свой портал заявку на получение банковских гарантий сразу по нескольким кредитным организациям. Поэтому оперативность финансовых структур при обработке запросов имеет ключевое значение, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Разработанное нашей компанией решение способствует оптимизации внутренних процессов в банке, ускоряет обмен сведениями с системой биржи и, в конечном счете, увеличивает число выданных банковских экспресс-гарантий».