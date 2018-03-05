Победители конкурса «Лидеры России» из «Ростелекома» получили назначения в компании

Сотрудники «Ростелекома», которые 11 февраля 2018 года были признаны победителями Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», с 5 марта 2018 года получили новые назначения, управляющие роли и расширили свои полномочия в компании.

Андрей Зименков назначен управляющим директором по развитию и управлению бизнесом корпоративного и государственного сегментов (B2B/B2G). Ранее он возглавлял департамент регионального развития блока B2B/B2G. В новой должности Андрей Зименков будет отвечать за развитие бизнеса с крупными корпоративными клиентами федерального уровня, что требует комплексных ИКТ-решений и предоставления услуг и сервисов одновременно в различных регионах России. Также он продолжит курировать направление взаимодействия с клиентами из среднего и малого бизнеса. Андрей Зименков выступит контент-модератором компетенции big data в программе развития персонала «Основы цифровой экономики», будет помогать развитию цифровых компетенций сотрудников компании.

Директор Тамбовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов в дополнение к текущим обязанностям возглавит центр компетенций «малоэтажная застройка» в масштабе компании. В его задачи входит разработка и апробация решений по строительству инфраструктуры и предоставлению цифровых услуг в коттеджных поселках и других местах малоэтажной застройки.

Финансовый директор Хабаровского филиала компании Андрей Рузанов будет совмещать основную работу с руководством проектом интеграции бизнесов «Ростелекома» и «РТКОММ.РУ» на территории Дальневосточного федерального округа. «РТКОММ.РУ» – дочерняя компания «Ростелекома» и центр компетенций по развитию спутниковых технологий связи, плотно сотрудничает с корпоративными и государственными клиентами, а с недавних пор предлагает комплекты по организации спутникового интернета для частных клиентов. ДВФО – это 36% территории, но только 4,2% населения страны. Поэтому на Дальнем Востоке высокий спрос на спутниковые технологии, позволяющие оказывать современные цифровые услуги гражданам на любой, даже самой отдаленной территории.

Президент «Ростелеком», наставник победителей конкурса «Лидеры России» Михаил Осеевский, отметил: «Горжусь коллегами, которые в нагрузку к основной работе приняли решение участвовать в многоэтапном конкурсе «Лидеры России». Трое сотрудников нашей компании с блеском прошли все сложные интеллектуальные испытания и заслуженно вошли в число лучших из лучших: из 200 тысяч участников конкурса были отобраны всего 103 победителя. Наши коллеги показали себя настоящими лидерами. Мы хотим воспользоваться этим импульсом и запалом победы, направить энергию победителей на ускорение развития компании «Ростелеком». Поэтому уже с 1 марта Андрей Зименков, Сергей Мордасов и Андрей Рузанов получили новые управляющие роли и расширенные полномочия, которые, уверен, раскроют управленческий потенциал победителей, помогут найти оптимальные решения по важнейшим направлениям развития бизнеса компании».

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.